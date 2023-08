Pesaro: Fiorenzuola di Focara su Vanity Fair tra i 30 borghi al mare più belli d'Italia

1' di lettura

07/08/2023 - "I borghi sono l’Italia più preziosa nell’immaginario degli stranieri. Tutto racconta della mano dell’uomo che sa anche essere garbata, creando in armonia col paesaggio". Questo l'incipit dell'articolo di Vanity Fair che raccoglie i 30 borghi al mare più belli d'Italia.

Dalla Liguria alla Sardegna fino alla Puglia, in questo speciale vacanze Vanity Fair ha scelto di raccontare la storia di 30 borghi marinari. I più suggestivi, i più poetici.



Nella lista delle 30 meraviglie d'Italia, tra le famosissime Ponza, Procida, Maratea, Tropea, Cefalù, Peschici, compare anche la nostra Fiorenzuola di Focara, accompagnata anche da altre due mete turistiche marchigiane: Sirolo e Grottammare.

“Questo borgo, che conta poco più di cento abitanti - racconta Vanity Fair - è uno dei segreti meglio custoditi delle Marche. Sorge in posizione panoramica, su un’ampia falesia a strapiombo sul mare Adriatico che qui assume un’incredibile tonalità verde, nel cuore del Parco Naturale Regionale di Monte San Bartolo. Per ammirarlo in tutta la sua bellezza, percorrete la tortuosa strada panoramica che attraversa le colline collegando Gabicce Monte a Pesaro”.

Il giornalista Devis Bellucci ha voluto creare “un atlante per partire alla scoperta di storie, tradizioni, culture. Anche solo per un weekend là dove finisce la terra e comincia il blu”