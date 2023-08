Finale Miss Reginetta D'Italia Marche: alla Baia Imperiale premiate le quattro ragazze che parteciperanno alla finale nazionale

1' di lettura

05/08/2023 - Si è svolta giovedì sera, presso la splendida cornice della Baia Imperiale, la finale del concorso di Miss Reginetta d'Italia Marche. Sono quattro le ragazze qualificatesi per la finale nazionale che si terrà a Riccione dal 27 agosto al 3 settembre.

Le giovani e talentuose partecipanti hanno sfilato per ben tre volte tra le statue e le colonne poste nella sfarzosa scalinata in stile greco/romano della Baia Imperiale, una delle discoteche più famose e belle d'Europa. I voti erano suddivisivi tra le categorie costume, bigiotteria e abiti, tutte collezioni provenienti da importanti stilisti. Ad assegnarli una giuria d'eccezione, composta da esperti del settore. Una sfida molto combattuta che ha visto trionfare, in quest'ordine, quattro bellissime ragazze: Gloria Ficiarà, 17 anni, di Fermo, Nazareth Marzoni, 16 anni, Fermo, Alice Ercolani, 19 anni di Osimo e la vincitrice assoluta, Blanche Eliora, 17 anni, di Falconara. Una grande soddisfazione per loro e per le loro famiglie, venute ad assisterle, ma anche per la Mengoni Group , società con sede nelle Marche e a Lugano, in Svizzera, la quale si occupa delle selezioni di Miss Reginetta d'Italia Marche.

La tanto attesa finale si svolgerà nel palco di Piazzale Roma a Riccione dal 27/08 al 03/09. Una grande opportunità per queste ragazze, arrivate tra le 80 finaliste dopo una selezione che ha visto partecipare più di 1000 aspiranti. Vincere potrebbe significare importanti possibilità di carriera nella moda, nella TV e nello spettacolo in generale.