Truffe online: i Carabinieri di Fabriano denunciano tre imbroglioni

28/07/2023 - Tre truffe online sono state scoperte dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano.

Nel primo caso i militari della stazione di Arcevia hanno denunciato un 30enne, nato e residente in Campania, già noto per precedenti, che dopo aver incassato 400 euro da una donna arceviese di 35 anni, non ha inviato la sega troncatrice per legno che aveva pattuito di venderle.



Nel secondo caso una donna della Lombardia, vent'anni, si è spacciata per un noto concessionario di auto di Osimo che doveva vendere una BMW a prezzo scontatissimo. L'acquirente è un venticinquenne laziale, di passaggio per pochi giorni a Sassoferrato. Quest'ultimo ha effettuato un bonifico di oltre 2.000 euro di caparra per avviare la pratica, ma dell'imprenditrice, con cui aveva trattato online, si sono perse le tracce. La donna, incensurata, è stata denunciata per truffa.



Infine sempre i carabinieri di Sassoferrato hanno denunciato una cinquantenne del Veneto che dopo aver incassato 600 euro non ha inviato i sacchi di pellet a prezzo scontato che aveva promesso a una cliente di Sassoferrato, cinquantenne. Dopo aver effettuato il pagamento della cinquantenne veneta si sono perse le tracce. Il pacco non è mai arrivato a casa a Sassoferrato.