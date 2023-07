Senigallia: Volpini lancia un assist al PD locale: "La Schlein spesso nelle Marche, perchè no a Senigallia?"

1' di lettura

22/07/2023 - "Credo che sia giusto ed opportuno che il segretario del maggior partito di opposizione metta in agenda una visita alla città di Senigallia". E' la riflessione di Fabrizio Volpini, ex segretario cittadino del Partito Democratino, che esorta gli esponenti dem cittadini a programmare una tappa senigalliese della segretaria nazionale Pd Elly Sclein.

Segretaria che lo stesso Volpini ha sostenuto nella mozione congressuale alle primarie del PD. "Venerdì sera dopo il lavoro, ho vinto la mia attuale pigrizia politica e sono andato a Pesaro alla Festa dell'Unità spiega Volpini- Era in programma una iniziativa sul tema della Sanità con relatori autorevoli, quali il microbiologo e attuale Senatore del PD Andrea Crisanti, il medico Nino Cartabellotta, direttore della Fondazione GIMBE, il professore Luca Ceriscioli, Presidente con delega alla Sanita della Regione Marche nella precedente legislatura. Il dibattito è stato vivace ed interessante. A seguire in programma c'era l'intervento della segretaria del PD Elly Schlein, che ho fortemente sostenuto nel congresso .

La presenza tra il pubblico di diversi professionisti dei selfie, il riacutizzarsi improvviso della pigrizia politica mi hanno costretto a prendere auto e ritornare a casa senza ascoltare l'intervento della Schlein che negli ultimi tempi, è venuta più volte nelle Marche. Non si è mai fermata a Senigallia e dintorni. Un territorio martoriato da disastrose alluvioni con morti e gravissimi danni per molte famiglie ed imprese. Credo che sia giusto ed opportuno che il segretario del maggior partito di opposizione metta in agenda una visita alla Città".