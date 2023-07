Bocce: due marchigiane campionesse d'Europa Juniores

3' di lettura

23/07/2023 - I Campionati Europei Juniores della specialità della raffa svoltisi dal 18 al 22 luglio a Roma si sono trasformati in un trionfo per le bocce marchigiane, oltre che per quelle italiane. Nella rappresentativa femminile, due delle convocate in maglia azzurra erano della nostra Regione ed entrambe hanno centrato la medaglia d'oro e il titolo continentale.

Sofia Pistolesi, 15 anni della società bocciofila Montegranaro e Amelia Piastra, 16 anni della società bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro, hanno vinto insieme la specialità della coppia femminile. La Pistolesi si è concessa poi il lusso di fare il bis e di vincere, insieme all'atleta umbro Alessandro Alimenti, anche nella specialità della coppia mista.

Insomma, bottino pieno per le due campioncine che, nella categoria juniores, si sono messe in evidenza già da diversi anni nonostante la giovane età. Sembrava già un successo la convocazione in maglia azzurra in uno sport in cui la selezione nazionale è durissima, ma nessuno si è accontentato di partecipare e alla fine ne è uscito addirittura un trionfo.

Amelia e Sofia sono state scelte per rappresentare l'Italia nella coppia femminile e non hanno tradito le attese dominando il girone iniziale contro Francia (punteggio 12-0) e Austria (9-3) per poi battere nettamente la Slovacchia in semifinale per 11-1 e ritrovare le austriache in finale. Proprio l'ultima contro Evi Werth e Sonja Gleissner, le rappresentanti dell'Austria, è stata la partita più dura per Pistolesi e Piastra che però alla fine sono riuscite a spuntarla per 7-4 dimostrando grande freddezza in un match che si stava complicando più del previsto dopo che, nel girone iniziale, le austriache erano state invece dominate dalle azzurre.

L'abbraccio finale tra Sofia e Amelia ha suggellato il loro Europeo perfetto con quattro vittorie e zero sconfitte, caratterizzato da una condotta tattica perfetta in tutte le gare in cui hanno sempre dimostrato freddezza e intelligenza oltre alle naturali doti boccistiche, più da puntista quelle della ragazza della Metaurense, più da bocciatrice quelle della ragazza del Montegranaro.

Per Sofia Pistolesi però la festa non è finita nel momento del successo nella coppia femminile insieme ad Amelia Piastra. I ct azzurri, infatti, hanno scelto la quindicenne di Montegranaro anche per la coppia lui/lei in cui la Pistolesi ha giocato insieme all'umbro Alessandro Alimenti. Anche il loro è stato un percorso netto con quattro vittorie e zero sconfitte. Pistolesi-Alimenti hanno sconfitto Croazia e Turchia nel girone iniziale per poi battere l'Austria in semifinale e la Slovacchia in finale.

Si chiudeva così alla grande per le Marche la rassegna continentale giovanile di Roma, inaugurata martedì scorso alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Abodi. Dei sette titoli in palio nelle varie specialità l'Italia ne ha conquistati quattro. Due sono andati alla Svizzera e uno alla Croazia.