Fermo: Fermo: Al via la Cavalcata dell’Assunta 2023

“La Cavalcata dell’Assunta è la spina dorsale estiva della provincia di Fermo, ma è anche aggregazione, bellezza e storia”, così il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro nel presentare la 42° edizione della rievocazione moderna della Cavalcata dell’Assunta. Dieci eventi che mobiliteranno la città, a partire da Venerdì 28 luglio con lo spettacolo inaugurale e l’arrivo del Palio, che termineranno nella serata di Ferragosto con la classica corsa dei cavalli.

“Celebrata fin dall’anno 998 in base a documenti storici, la Cavalcata dell’Assunta è la manifestazione più antica d’Italia, in cui si marciava in corteo in adorazione alla Vergine Maria”, spiega il Vice Presidente della Cavalcata Andrea Monteriù. La Cavalcata dell’Assunta è parte integrante della città di Fermo, grazie alle contrade che portano in scena lo spettacolo e svolgono un importante ruolo sociale di aggregazione. Negli ultimi anni molti giovani fermani si sono uniti alle contrade, questo è un indice positivo di inclusione e amore per il territorio. Sul ruolo sociale torna Roberto Montelpare, Vice Presidente della Cavalcata:” La Cavalcata è una squadra che vince, una celebrazione del lavoro svolto da tutti quelli che ruotano intorno alle contrade”.

“La bellezza di questi eventi permette alla nostra città un’importante promozione per il nostro territorio, anche quest’anno le telecamere della Rai riprenderanno le celebrazioni della Cavalcata”, continua il Sindaco Calcinaro, prima di ringraziare Marcozzi e Marinangeli, i due consiglieri regionali presenti per il supporto economico alla manifestazione. Dalla Regione Marche un chiaro sostegno alla città di Fermo, e alla sua maggiore celebrazione, “è un evento che dà visibilità a tutta la regione, ed è molto importante dal punto di vista del turismo. La regione ha puntato a promuovere un turismo di qualità. Per noi far conoscere eventi di questo tipo è importante, e Fermo con la Cavalcata dell’Assunta promuove il territorio”, spiega la Consigliera Regionale Marcozzi. Le fa eco il Consigliere Marinangeli che rilascia un dato significativo “Il 2022 è stato l’anno record di turisti nelle Marche, tra le motivazioni che portano qui i turisti ci sono le rievocazioni storiche, e quindi bisogna svolgerle al meglio, da qui l’idea di istituire un bando Rievocazioni Storiche di 450.000 euro”.

L’intervento del regista Adolfo Leoni inquadra l’evento di inaugurazione del 28 luglio, in cui Piazza del Popolo tornerà ad essere un “teatro all’aperto”. Per l’arrivo del Palio gli alfieri e i musici racconteranno l’arrivo di Bianca Maria Visconti, ricreando l’atmosfera voluta da Francesco Sforza per accogliere in città la sua promessa sposa.

Presente L’avvocato Andrea Agostini, Presidente di Marche Cultura; Agostini crede che per rafforzare l’idea di rievocazione si debba ricorrere agli elementi audiovisivi. La Marche Film Commission, parte di Marche Cultura, ha messo a disposizione dei fondi destinati alla realizzazione di cortometraggi che potranno essere destinati anche all’estero, nella speranza di aumentare l’incoming. Su questa idea si basa la collaborazione di Marche Cultura con la Cavalcata.

Di seguito tutti gli appuntamenti della Cavalcata