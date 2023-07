Fermo: Marche fuori dalla ZES. La grande occasione persa e lo sfogo di Paolo Marzialetti Presidente del Settore Cappello

3' di lettura

21/07/2023 - "Miopia e mancanza di visione prospettica, anche da parte delle Amministrazioni precedenti. Di certo abbiamo fatto una brutta figura e mi preoccupa che ora tutti facciano finta di nulla"- dice Marzialetti.

Montappone- Non ha mai perso occasione per far capire ai politici di ogni colore e alle Associazioni di categoria quanto fosse importante per la sopravvivenza e il rilancio dei distretti produttivi che la Regione Marche fosse inserita nella Zes ( Zona economica speciale) con conseguente decontribuzione del 30%. E quando ha visto che anche l’Europa ha avallato il provvedimento per 8 regioni del Sud fino all’Abruzzo, ma che le Marche sono restate nuovamente fuori, è esplosa tutta la sua rabbia, proporzionale alla consapevolezza che si sia persa una grande occasione per tutti.

“ Di Zes si parla da anni, con le Associazioni di categoria e le Amministrazioni politiche che si sono succedute- si sfoga il Presidente nazionale del settore Cappello Paolo Marzialetti, che entra a piedi pari nel dibattito di questi giorni in cui è intervenuto con una interrogazione anche il Consigliere regionale Fabrizio Cesetti- Anni di litigi in cui non si è stati capaci di fare squadra e formulare una proposta unitaria verso un obiettivo comune che richiedeva visione strategica e avrebbe comportato per tutti un vantaggio competitivo strutturale, molto più importante di quello che si può avere correndo dietro a bandi spot. E’ assurda questa nuovamente mancata inclusione nella Zes , ora riconosciuta anche dall'Unione Europea per le regioni del Sud fino all'Abruzzo, che include i Comuni della Bonifica del Tronto, ma tralascia cervelloticamente e inspiegabilmente tutti quelli ricadenti nel Cratere Sismico. Abbiamo perso un'occasione irripetibile, essendo la nostra Regione tra quelle considerate da tempo ormai in "transizione", oltre che il nostro Distretto produttivo ricadente anche nell'area del sisma. Abbiamo chiesto invano e ripetutamente per anni la Decontribuzione del 30% anche per le nostre aziende,. Essere all'interno di tale misura era ed è irrinunciabile per tutte le aziende dei distretti produttivi marchigiani, ma la Politica di ogni colore e ad ogni livello non è stata in grado di imporre ad ogni costo "Whatever It Takes", come avrebbe detto Draghi, questa che era la vera priorità, che ci avrebbe dato un vantaggio competitivo sia nei confronti delle altre regioni del Meridione incluse , che rispetto a tutti gli altri paesi produttori a livello Internazionale. E’ mancata una visione economica strutturale e di lunghissimo respiro, restando ora a crogiolarci ed accapigliarci con il vecchio sistema dell'assalto alla diligenza, poiché non c'è misura alternativa paragonabile ad una decontribuzione permanente del 30% contenuta nella ZES”.

“ Mi preoccupa che adesso tutti stanno facendo finta di nulla- affonda ancora Marzialetti- mentre abbiamo per ora e forse definitivamente perso una misura realmente strutturale, che rappresentava il più importante treno che ci fosse mai realmente capitato. Miopia e mancanza di visione prospettica, anche da parte dalle Amministrazioni precedenti, mentre scivolavamo velocemente tra le regioni cosiddette "in transizione. Di certo abbiamo fatto una brutta figura”.



Marzialetti però non si arrende e rilancia la sfida a chi può raccoglierla. “ Se si può fare qualcosa per invertire la rotta e farci inserire in Zes , questa va fatta senza indugi”- chiosa.

Nella Foto Marzialetti con l'allora Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, in visita nel 2019 al Distretto del Cappello.