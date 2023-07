Torna il Concorso di Narrativa Civitanova Marche organizzato da Unitre. Nella serata finale il filosofo Cesare Catà

2' di lettura

19/07/2023 - Anche quest’anno l’Unitre, Università delle Tre Età, di Civitanova Marche ha organizzato, in collaborazione con il circuito delle Unitre nazionali e il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri, la quinta edizione del Concorso di Narrativa Civitanova Marche.

Sabato 22 luglio, alle 21.15 al giardino della pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta, si terrà la fase finale del concorso con le premiazioni, con l’appuntamento che è ad ingresso gratuito. La serata vedrà, tra gli ospiti, Pamela Olivieri (voce recitante) e Fabio Capponi (piano) che interpreteranno i brani vincitori del concorso e ci saranno le partecipazioni speciali del filosofo Cesare Catà e della cantante Ludovica Gasparri.

Il tema del concorso 2023 è Cogli l’attimo (Carpe Diem).

Anche quest’anno i racconti finalisti sono stati valutati dalla giuria degli studenti, composta da alcuni alunni delle classi 3A e 3B del liceo classico dell’IIS Leonardo da Vinci, coordinati dalla loro docente di Lettere, la prof.ssa Maria Grazia Baiocco. Gli studenti hanno letto gli oltre 28 racconti e ne hanno selezionati undici, motivando la scelta con la recensione che compare prima di ogni racconto nel volume che raccoglie le opere selezionate.

La giuria tecnica, che ha selezionato i vincitori, è invece composta dalla prof.ssa Maria Grazia Baiocco, docente di lettere e presidente della giuria, dal prof. Giuseppe Rivetti, docente universitario e dallo scrittore Vittorio Graziosi.

La presidente dell’Unitre Marisa Castagna, ringraziando i collaboratori del premio, gli studenti, la giuria e tutti coloro che hanno partecipato al concorso con i loro racconti, ha invitato la cittadinanza all’appuntamento di sabato.

