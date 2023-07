“Cambiamenti climatici: il ruolo delle comunità locali”, a Jesi il convegno del gruppo assembleare del Pd Marche

2' di lettura

19/07/2023 - Un convegno dedicato ai cambiamenti climatici e al ruolo delle comunità locali. È questo l’appuntamento organizzato dal gruppo assembleare del Partito Democratico che si terrà a Palazzo dei Convegni di Jesi venerdì 21 luglio alle ore 18.

L’incontro, moderato dalla consigliera regionale Manuela Bora e introdotto dai saluti del sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo e del capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, prevede gli interventi dell’assessore all’Ambiente del Comune di Jesi Alessandro Tesei, dell’assessora all’Urbanistica del Comune di Jesi Valeria Melappioni e del geologo Andrea Dignani.

In video collegamento, invece, parleranno Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia di Wwf Italia, Brando Benifei, capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, ed Eleonora Evi, deputata di Europa Verde.

“Il cambiamento climatico – afferma la consigliera Bora - è una realtà e ogni giorno assistiamo a fenomeni sempre più estremi, frequenti e devastanti. L’incontro di venerdì vuole essere un modo per portare l’attenzione della politica sulle comunità locali e sul ruolo attivo che ricoprono insieme alle Istituzioni per affrontare le conseguenze di un clima sempre più minaccioso che proprio sui territori realizza gli effetti più distruttivi”.

“Purtroppo – aggiunge il capogruppo Mangialardi - nonostante le sempre più frequenti tragedie causate dai cambiamenti climatici, gli allarmi lanciati dagli scienziati e le mobilitazioni di tantissimi giovani, i partiti di destra e molti opinion makers a loro vicini continuano a fare disinformazione e a negare la crisi climatica, concorrendo in tal modo ad abbassare l’attenzione dei cittadini su temi che, al contrario, vanno discussi e approfonditi per far sì che tutti possano dare un contributo a quella che senza dubbio rappresenta oggi la più grande sfida politica, economica e sociale che abbiamo di fronte. E, in questa direzione, va il convegno che abbiamo voluto organizzare a Jesi”.