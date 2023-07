Legambiente: "Stop alla propaganda anti lupo nelle Marche"

2' di lettura

18/07/2023 - Legambiente interviene in merito alla proposta di legge n12/22 che verrà discussa questa mattina in Consiglio regionale della Marche a firma dei Consiglieri Rossi e Bilò in merito all’introduzione di un regime di deroga per la cattura ed abbattimento di Lupi e ibridi.

“La proposta di legge è in realtà una perdita di tempo per il Consiglio Regionale – dichiarano Marco Ciarulli Presidente Legambiente Marche e Antonio Nicoletti responsabile nazionale aree protette e biodiversità dell’associazione – il provvedimento proposto è in palese contrasto con le norme nazionali, le Convenzioni internazionali, le Direttive comunitaria e con tutti gli orientamenti della strategia UE di tutela della biodiversità.Per essere chiari, le Regioni non possono legiferare sulla questione degli abbattimenti dei lupi. Con queste proposte di legge, si alimenta la solita narrazione del lupo dannoso per le attività antropiche, e probabilmente si grida anche all’Europa cattiva, in favore della solita propaganda antieuropeista. Ma così facendo non solo si fa perdere tempo alla macchina regionale, ma non si risolvono minimamente i problemi esistenti, legati alla gestione della specie e la coesistenza della fauna selvatica con le attività zootecniche.

L’associazione prosegue: “E’ chiaro che le aziende danneggiate dalle predazioni vanno aiutate attraverso risarcimenti diretti e attraverso contributi mirati al miglioramento aziendale adottando strumenti di mitigazione dei danni, e per questo sono previsti speciali regimi di aiuto che la Regione Marche dovrebbe approntare con sollecitudine. Ma la proposta di cattura e abbattimento del lupo non ha nulla a che vedere con la gestione del territorio e la convivenza dell’uomo e delle attività produttive con un predatore chiave per la tutela della biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi naturali. Invitiamo i consiglieri Rossi e Bilò a smettere la caccia alle streghe e cercare, invece, di promuovere misure di coesistenza efficaci e nel rispetto del dettato costituzionale che tutela l’ambiente, la biodiversità e si fa carico della salvaguardia della fauna”.