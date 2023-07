Filottrano: scontro tra due auto, grave un 58enne

1' di lettura

18/07/2023 - Grave incidente tra due auto nella mattinata di martedì in via San Lorenzo, a Filottrano.

L'impatto ha coinvolto una Fiat 500 condotta da un 58enne di San Severino Marche e una Fiat Panda guidata da una 64enne di Filottrano. Da chiarire la dinamica dello scontro.

A seguito dell'impatto la 500 si è cappottata. Sul posto i sanitari di Filottrano, e i vigli del fuoco, oltre alla Polizia locale.

Sul luogo dell'incidente è atterrata l'eliambulanza per soccorrere il più grave dei feriti, il 58enne rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della propria auto, che è stato trasferito all'ospedale di Torrette. All'Ospedale regionale anche la donna. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora per i soccorsi e la successiva messa in sicurezza.