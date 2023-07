Fermo: Il Cappello di paglia per il Vescovo Pennacchio in visita informale a Massa Fermana

1' di lettura

18/07/2023 - Monsignore ha trascorso un po' di tempo tra gli operai ed ha assistito alle fasi di produzione di un cappello di paglia. Per i Sindaci Caraceni e Ferranti è stato un importante segnale di vicinanza a un distretto produttivo che pesa il 70% sulla produzione nazionale del settore cappello.

Massa Fermana. Si erano incontrati a Fermo durante il commiato del Questore Rosa Romano e il Sindaco di Massa Fermana Gilberto Caraceni lo aveva informalmente invitato a visitare il distretto del cappello. E informalmente il Vescovo di Fermo Monsignor Pennacchio, che aveva risposto “ vengo volentieri”, qualche giorno fa è salito in auto e ha raggiunto Massa Fermana dove, accompagnato dai primi cittadini Caraceni e Ferranti di Montappone, ha trascorso qualche ora tra gli operai all’interno di una fabbrica del territorio per assistere a tutte le fasi di lavorazione necessarie alla realizzazione di un cappello di paglia .L’arcivescovo si è mostrato molto interessato a tutti i processi produttivi ed ha posto tante domande ai sorpresi operai del cappellificio che non si aspettavano di certo la visita del Vescovo e ne sono stati molto onorati. Anche durante il giro in sala campioni Monsignor Pennacchio ha provato vari tipi di copricapo, preferendo tra tutti il modello Panama. L’occasione è stata utile per conoscere da vicino l’operosità e la maestria di un distretto fermano che pesa il 70% sulla produzione nazionale del settore cappello. Per Ferranti e Caraceni si è trattato di un importante segnale di vicinanza al loro territorio e a un distretto produttivo che porta alto il nome delle Marche nel mondo.