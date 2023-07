Ciccioli (FDI): "Risoluzione payback dispositivi medici approvata all'unanimità"

5' di lettura

18/07/2023 - RISOLUZIONE SULLA MOZIONE N. 379 A iniziativa dei Consiglieri: Ciccioli, Latini, Lupini, Marcozzi, Marinelli, Mangialardi, Rossi, Ruggeri, Santarellli, Cesetti, Carancini, Cancellieri, Elezi, Putzu, Bilò, Bora, Ausili e Livi, Casini, Mastrovincenzo, Biancani, Vitri.

PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI rischi per la continuità delle forniture di Dispositivi medici anche salvavita nella rete ospedaliera regionale.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

l’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, avente ad oggetto la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del servizio sanitario, c.d. PAYBACK DEI DISPOSITIVI MEDICI. In particolare il comma 9 prevede che il superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari dal 40% al 50% per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

preso atto che:

- con il decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 è stato certificato e quantificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e per ciascuna regione per gli anni 2015, 2016,2017 e 2018, il cui onere complessivo a carico delle aziende si aggirava intorno ai 2,2 miliardi di euro, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dai conti economici regionali consolidati.

- le quote complessive di ripiano poste a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 a favore della Regione Marche sono di seguito riepilogate:

Anno - Ripiano a carico dei fornitori

2015 - 25.038.405,00 €

2016 - 29.242.065,00 €

2017 - 38.801.593,00 €

2018 - 43.507.816,00 €

Totale - 136.589.879,00 €

- con decreto del direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 la Regione Marche ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti.

Considerato che:

- la Regione Marche ha dovuto inviare formale richiesta di pagamento alle singole aziende con gravi ripercussioni economiche alle stesse;

- questo causerà una grave carenza delle forniture di dispositivi medici già attualmente ai minimi storici con gravi ricadute soprattutto sui LEA;

- vi saranno conseguenze per le PMI (45 imprese marchigiane coinvolte con i loro 750 addetti oltre l’indotto) con ripercussioni sulle forniture di dispositivi anche salvavita quali valvole cardiache, stent aortici, dispositivi per la chirurgia oncologica etc.

- quasi tutte le aziende coinvolte hanno presentato ricorsi sollevando forti dubbi di costituzionalità della disciplina normativa nonché contestando, per quanto attiene ai provvedimenti della Regione Marche, presunti errori già nella determinazione del ripiano complessivo, avendo incluso aziende che nulla avrebbero a che fare con la fornitura di dispositivi medici, oltre ad aver ricompreso, alla voce dispositivi medici, anche forniture di altra natura, beni ammortizzabili e servizi di manutenzione;

- successivamente con il Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito nella Legge 26 maggio 2023 n. 56, è stato disposto che le aziende fornitrici che non abbiano attivato alcun contenzioso o che manifestino l’intenzione di rinunciare ai contenziosi incardinati, hanno la possibilità di versare una quota pari al 48% del dovuto entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione ed al lordo dell’Iva;

- il Decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito nella Legge 87/2023 , ha disposto lo slittamento dal 30 giugno 2023 al 30 luglio 2023 del termine entro il quale le aziende fornitrici dispositivi medici, possono avvalersi della possibilità di rinunciare ai ricorsi incardinati e versare unicamente la quota pari al 48% del dovuto, in unica soluzione e comprensiva dell’Iva;

- il TAR Lazio, in sede Collegiale, ha accolto le istanze di sospensione dell’esecutività dei decreti regionali impugnati, tra cui anche i provvedimenti emessi dalla regione Marche;

- la situazione, legata all’esito di tale contenzioso, quantomeno con riferimento alla fase di merito, e alle tempistiche dello stesso è di estrema preoccupazione per tutte le parti e gli interessi coinvolti;

- è auspicabile un intervento normativo che tuteli l’interesse pubblico al regolare funzionamento dell’essenziale settore delle forniture dei dispositivi medici;

tenuto conto che:

- la gravità della situazione ed i rischi connessi meritano una forte cautela al fine di tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini, in quanto, le aziende fornitrici, potrebbero decidere di non fornire più dispositivi medici, stante la possibilità della Regione, di operare una compensazione con i crediti delle stesse aziende fornitrici;

- l’attuale Governo regionale può sospendere il provvedimento come è stato fatto da altre regioni al fine di effettuare una accurata ricognizione sulle fatture oggetto di contenzioso, verificandone la corretta e giusta imputazione come tra l’altro previsto e prescritto dal MEF di concerto con il Ministero della Salute nella GU 216 del 15/09/2022;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE