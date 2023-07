Civitanova: Al via i festeggiamenti per i 20 anni di Bandiera Blu di Civitanova Marche

5' di lettura

17/07/2023 - Una rosa blu è il simbolo scelto dall’Amministrazione comunale per i 20 anni di una bandiera che la Città di Civitanova Marche mostra con l’orgoglio corale dei suoi amministratori, operatori e associazioni di categoria e rappresentanti delle istituzioni e forze dell’ordine.

In una affollata cornice del Club Vela cittadino, location ormai scelta quale luogo ideale per la cerimonia di consegna dei vessilli con la presenza della Banda cittadina, il Sindaco Fabrizio Ciarapica ha ringraziato le numerose autorità presenti e tutto il personale che ha lavorato a questo riconoscimento, che quest’anno ha voluto dedicare alla memoriua di Camillo Nardini, docente e anima della Fee per le Marche, recentemente scomparso, che aveva nel cuore Civitanova.

A presentare l’evento istituzionale, c’era Michele Gallucci, comico e showman che ha allietato la serata inserendo nella scaletta simpatici sketch. Insieme per la cerimonia, c’erano l’assessore al Turismo Manola Gironacci, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il vice presidente della Provincia di Macerata Luca Buldorini. Presenti tra le autorità civili e militari, anche il vicesindaco Claudio Morresi, l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cognigni, l’assessore al Commercio Francesco Caldaroni e l’assessore all’Urbanistica e alla transizione ecologica Roberta Belletti.

“La Bandiera Blu evidenzia l'impegno della nostra comunità nell'adozione di strategie che valorizzano ogni elemento del territorio – ha detto Ciarapica - ed è ormai simbolo di eccellenza nel turismo regionale e nazionale. Civitanova in questi anni è diventata meta di tanti visitatori e lo è diventata anche grazie all’attenzione che la nostra amministrazione ha perseguito negli anni in ambito ambientale e di comportamenti civici sempre più responsabili e attenti. I turisti e i visitatori trovano servizi per trascorrere in serenità le proprie vacanze in maniera sempre più inclusiva, come testimoniano le diverse bandiere ottenute come riconoscimenti tangibili alla buona amministrazione, ma certamente l’attenzione all’ordine, alla pulizia dell’ambiente è sempre stata e continua ad essere una delle prerogative del nostro mandato di governo. Ringrazio gli uffici competenti per l’ottimo lavoro, ogni anno devono affrontare una procedura assai complicata di candidatura con oltre 44 pagine di requisiti e standard di ammissibilità per ambire al prestigioso vessillo”.

“Le Marche con 18 bandiere blu, si trovano ad occupare il 4° posto dopo Liguria, Puglia – ha sottolineato l’assessore Manola Gironacci. Con orgoglio tutti i comuni della provincia di Macerata hanno ricevuto la Bandiera Blu e questo è segno di una responsabilità che Civitanova ha nei confronti di un terrirorio. Inoltre, l’ottenimento della Bandiera Lilla e di quella Gialla delle ciclabili, ci ha aperto verso un’ospitalità sempre più inclusiva e responsabile”.

Il consigliere regionale Borroni, portando i saluti del Governatore Francesco Acquaroli, ha detto: “Come Regione siamo orgogliosi di questa giornata, le politiche regionali sono volte a raffozare il turismo e quindi le infrastrutture, i porti, ma anche l’aeroporto, con i nuovi scali. Sono ormai un veterano della Bandiera Blu di Civitanova, è impossibile dimentaicare la gioia condivisa nell 2003 con l’allora l’assessore Sergio Marzetti e successivamente con i sindaci Marinelli e Mobili fino ad oggi”.

Il vicepresidente della Provincia di Macerata Luca Buldorini, nel portare i saluti del presidente Sandro Parcaroli, ha evidenziato come Civitanova sia l’elemento trainanante del territorio maceratese, e che la Provincia e il Comune stanno lavorando a numerosi progetti turistici per la valorizzazione delle diverse realtà. In conclusione ha espresso un particolare ringraziamento a tutte le Forze dell’ordine, che quotidianamnete sono a servizio delle istituzioni e dei cittadini”.

A termine degli interventi è stato mostrato il nuovo video promozionale Civitanova Unisce girato da Daniele Cuk Graziani.

A fine cerimonia, si è svolta anche la premiazione del contest fotografico Ri-bike a cura di NoiMarcheBikeLife, con l’assegnazione dei premi a Paolo Zamponi e Alberto Protoduari di San Severino Marche e Massimiliano Maurizi di Morrovalle per la categoria senior. Presenti alla premiazione Michela Pezzanesi, assessore al Turismo di San Severino e Andrea Staffolani, sindaco di Morrovalle, Loredana Miconi di Noi Marche e Mauro Fumagalli ideatori del contest. La giuria era composta da Adolfo Leoni, giornalista e scrittore, Michele Fofi, direttore artistico Civitanova Film Festival, Luca Pelliccetti, tour operator.

Le rose e le Bandiere Blu sono state consegnate a: Fee, Eco-Schools, Prefettura, Regione Marche, Provincia Macerata, Comando Capitaneria di Porto, Comando Comp. Carabinieri, Comando Guardia Finanza, Commissariato Polizia di Stato, Comando Polizia Stradale, Comando Vigili del fuoco, Comando Polizia locale, Protezione Civile, Ass.Nazionale Carabinieri di Civitanova, Arpam Mc, Circolo Legambiente Civitanova Marche, Croce Verde, Ass. GV SERVICE, Csla e Aurea Group 1.6, Rescue 539 Servizio di salvataggio a mare, ABC (Associazione Balneare), Popolo Produttivo (Associazione Balneare), Cosmari, Mercato Ittico, Civitas, Atac, ASP Paolo Ricci, Azienda Teatri di Civitanova Marche, Biblioteca Comunale Silvio Zavatti, Club Vela Civitanova, Ass. Lega navale, ass. Il Madiere, ass. Civitanovese, Produttori Ittici Piccola Pesca, Coop Casa del pescatore, Associazione Marinerie d’Italia e d’Europa, Assoittico, Camera di Commercio, Confcommercio, CNA, Confartigianato, Ass. Coldiretti, Ass. Albergatori, Ass. B&B Italy Marche, Camping Belvedere, Camping Club Civitanova Marche, Gruppo Sportivo Fontespina , Pro Loco Civitanova Marche Alta, Pro Loco Civitanova Marche, Ass. Club foce del Chienti, Fiab costa Macerata-Fermo.

