Prolungare lo spettacolo della fioritura del girasole: la proposta di Confagricoltura

1' di lettura

14/07/2023 - “Chiederemo alla Regione Marche di sostenere quelle aziende agricole che coltivano girasole, anche incentivando la semina di varietà con maturazioni intercalari, così da ampliare il più possibile il periodo di fioritura e prolungare lo spettacolo delle nostre colline”.

È quanto afferma il presidente di Confagricoltura Ancona, Antonio Trionfi Honorati, facendo propria la proposta lanciata dalla rivista di settore Marche Agricole che sta ottenendo una pioggia di adesioni. “In queste giornate le Marche, colorate con una fioritura solare, sono una attrattiva turistica unica in Italia - scrive Trionfi Honorati - essendo la nostra regione al primo posto per ettari di girasole coltivati, oltre 40 mila. Merito di aziende agricole che si sono fatte carico di investire su tale coltivazione pur con la previsione di un minor reddito per le ben note limitazioni dell’uso di geodisinfestanti”.

Da qui la proposta: “Dare un contributo anche di poche risorse ad ettaro a tali aziende sarebbe un segnale di attenzione importante per sostenere tale coltura e l’immagine della regione. Del resto staremmo a parlare di qualche milione di euro che potrebbero essere reperiti o con un’azione adattabile ai bandi di sviluppo rurale (390 milioni la dotazione finanziaria da qui al 2027), oppure dall’assessorato al turismo tramite risorse proprie. In tal modo si riuscirebbe in contemporanea a consolidare il ruolo di leadership nazionale di regione produttrice di girasole, coltura importante per l’economia rurale della regione, assicurando anche un ottimo ritorno di immagine per il turismo marchigiano”.