Fano: Turismo, Fano fa il pieno di contributi grazie ai bandi regionali. Serfilippi: "Finanziati grandi eventi e iniziative tradizionali"

14/07/2023 - “A Fano in arrivo dalla Regione una pioggia di contributi per finanziare eventi, iniziative culturali e mostre. È il risultato del lavoro di squadra e di un'attenzione senza precedenti per la nostra città. La bellezza, la storia, le tradizioni popolari fanesi rappresentano un volano per la promozione della regione Marche”. Il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi è soddisfatto dell'esito dei bandi regionali sul turismo e sulla cultura che hanno premiato Fano con il finanziamento di una serie di importanti iniziative nei due ambiti.

“Sono molto contento perché saranno finanziati non solo gli eventi principali, ma anche una serie di iniziative tradizionali che negli anni stanno crescendo per importanza e per numero di utenti – spiega Serfilippi - La Regione investe complessivamente 150mila euro oltre che su Carnevale e Fano dei Cesari per i quali è previsto un finanziamento di 40.000 ciascuna, anche a supporto di Pandolfaccia (12.500 €), Festa del mare (12.500€), “Boomerang” (10.000 €), Paese balocchi (7.500 €) e Birra d'Augusto (7.500€). In ambito culturale finanziato con 40.000 € Passaggi Festival, evento ormai di rilevanza nazionale che negli anni sta raccogliendo continui successi e riconoscimenti. Ritengo molto significativo inoltre – continua il consigliere leghista - il finanziamento di 50.000 € a “Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe”, un'esposizione che avrà un rilievo molto significativo in ambito regionale e nazionale. Sottolineo infine che anche il festival Cinefortunae è risultato tra i festival cinematografici finanziabili con 12.000 €. All'interno delle graduatorie dei bandi, inoltre, sono presenti altre manifestazioni ed eventi che troveranno un finanziamento a seguito dell'assestamento di bilancio e allo scorrimento delle graduatorie ”

“Questi finanziamenti sono la prova della grande attenzione della Regione Marche nei confronti della città di Fano come dimostrano anche le risorse straordinarie di 100.000 € investite per ospitare la trasmissione sportiva di Sky che si è svolta poche settimane fa e che ha avuto un eco straordinario con 4 milioni di utenti collegati. Il binomio turismo-cultura, promosso nell’ambito di una strategia regionale, può rappresentare per Fano un punto di svolta per rafforzare l’economia legata a questi due settori. La bellezza, la storia, le tradizioni popolari rappresentano un’eccellenza per la nostra città e possono rappresentare un volano straordinario per la promozione non solo dell’intero territorio provinciale, ma anche della regione Marche”.