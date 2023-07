Civitanova: Volley: nuova stagione di SuperLega 2023/24, Lube al via in casa con Monza il 22/10

4' di lettura

14/07/2023 - La nuova stagione dei biancorossi in SuperLega Credem Banca si aprirà tra le mura amiche contro una rivale ostica.

Infatti, il debutto della Cucine Lube Civitanova nella Regular Season 2023/24 sarà all’Eurosuole Forum domenica 22 ottobre 2023 nel match con la Vero Volley Monza. Prima trasferta domenica 29 ottobre 2023, nella 2ª di andata in Veneto con la Pallavolo Padova. La Del Monte® Supercoppa sarà inserita tra la 2ª e la 3ª di andata. A dicembre turno di Santo Stefano in casa con Rana Verona. Per la suggestiva trasferta in Sicilia con la new entry Farmitalia Catania bisognerà attendere il 24 gennaio 2024 nel 5° turno di ritorno.

Questo il verdetto della Lega Pallavolo Serie A, che nel pomeriggio di oggi, nelle fasi finali della tre giorni del volley Mercato, ha presentato ufficialmente il calendario della massima serie. Il sipario sulla nuova stagione si è alzato alle 14.30 con un evento di gala allo Zanhotel & Centergross a Bentivoglio di Bologna. Il giornalista Rai Maurizio Colantoni, affiancato da ospiti illustri, ha introdotto il cammino dei 12 team iscritti alla massima serie di fronte ai rappresentanti dei Club. Presente in sala una delegazione della Lube Volley composta dal vice presidente Albino Massaccesi, il dg Beppe Cormio, il tecnico Chicco Blengini e il team manager Matteo Carancini e la segretaria generale Sonia Emiliozzi.

I big match

La prima sfida di cartello per i marchigiani andrà in scena già nel 3° turno di andata, domenica 5 novembre 2023 all’Eurosuole Forum contro i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia. L’insidiosa trasferta in Lombardia contro l’Allianz Milano è prevista domenica 12 novembre 2023 per il 4° turno di andata. Domenica 19 novembre nel 6° turno il blitz al PalaPanini contro la Valsa Group Modena. I remake della finale Scudetto contro l’Itas Trentino si terranno il 3 dicembre 2023 a Civitanova e nell’infrasettimanale del 14 febbraio 2024 a Trento. Finale di girone tosto con Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona.

Il commento al calendario del tecnico Gianlorenzo Blengini:

"L’avvio con Monza è di sicuro impegnativo. Rispetto agli ultimi anni è una novità per la Lube esordire in casa perché veniamo da debutti esterni con vittorie benauguranti. Vogliamo iniziare con il piede giusto, ma non sarà affatto semplice. Al di là della sequenza del calendario, le squadre sono tutte sempre più competitive in SuperLega e sbilanciarsi ora non è possibile. I match saranno intensi. Nei primi turni conteranno diverse variabili come il ritorno dei nazionali nei vari Club e l’impatto nei team dei nuovi elementi. Non saremo subito al completo nella preseason, ma i giocatori di alto livello hanno la capacità di consolidare l’intesa in breve tempo e ho piena fiducia nel roster”.

A seguire il cammino della Cucine Lube Civitanova nella Regular Season 2023/24. Le date sono soggette a possibili variazioni per esigenze tv.

1a giornata – andata domenica 22 ottobre 2023, ritorno sabato 30 dicembre 2023

Cucine Lube CIVITANOVA vs Vero Volley MONZA

2a giornata – andata domenica 29 ottobre 2023, ritorno domenica 7 gennaio 2024

Pallavolo PADOVA vs Cucine Lube CIVITANOVA

3a giornata - andata domenica 5 novembre 2023, ritorno domenica 14 gennaio 2024

Cucine Lube CIVITANOVA vs Sir Susa Vim PERUGIA

4a giornata – andata domenica 12 novembre 2023, ritorno domenica 21 gennaio 2024

Allianz MILANO vs Cucine Lube CIVITANOVA

5a giornata - andata mercoledì 15 novembre 2023, ritorno mercoledì 24 gennaio 2024

Cucine Lube CIVITANOVA vs Farmitalia CATANIA

6a giornata - andata domenica 19 novembre 2023, ritorno domenica 4 febbraio 2024

Valsa Group MODENA vs Cucine Lube CIVITANOVA

7a giornata – andata domenica 26 novembre 2023, ritorno domenica 11 febbraio 2024

Cucine Lube CIVITANOVA vs Gioiella Prisma TARANTO

8a giornata – andata domenica 3 dicembre 2023, ritorno mercoledì 14 febbraio 2024

Cucine Lube CIVITANOVA vs Itas TRENTINO

9a giornata - andata domenica 10 dicembre2023, ritorno domenica 18 febbraio 2024

CISTERNA Volley vs Cucine Lube CIVITANOVA

10a giornata – andata domenica 17 dicembre 2023, ritorno domenica 25 febbraio 2024

Gas Sales Bluenergy PIACENZA vs Cucine Lube CIVITANOVA

11a giornata – andata martedì 26 dicembre 2023, ritorno domenica 3 marzo 2024

Cucine Lube CIVITANOVA vs Rana VERONA

Le date chiave della stagione SuperLega Credem Banca

(Fase: Date. Formula. Partecipanti)

Inizio Regular Season: 22 ottobre 2023. Andata e ritorno, 22 giornate. Partecipano le 12 iscritte alla SuperLega Credem Banca

Termine Regular Season: 3 marzo 2024 (l’ultima classificata retrocede in Serie A2 Credem Banca)

Gli Eventi Del Monte®

Del Monte® Supercoppa: 31 ottobre – 1 novembre 2023.

Final Four.

Itas TRENTINO – Sir Susa Vim PERUGIA

Gas Sales Bluenergy PIACENZA - Cucine Lube CIVITANOVA .

Del Monte® Coppa Italia: 2 e 3 gennaio 2024 (Quarti), 27 e 28 gennaio 2024. Final Four. Partecipano ai Quarti le migliori 8 dell’andata, in lizza alla Final Four le semifinaliste Quarti

