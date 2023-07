Festival Ventimilarighesottoimaringiallo: ecco il programma dell'edizione dal 21 al 25 agosto

1' di lettura

10/07/2023 - Torna come da tradizione ad agosto il Festival Ventimilarighesottoimaringiallo per una edizione del noir ingiallo che abbraccia la storia, la letteratura, l'arte e la musica.

Tra gli appuntamenti di rilievo spiacca l'anteprima dell'8 agosto alla Rocca Roveresca con il Direttore della Galleria Nazionale delle Marche Luigi Gallo che parlerà con il Soprintendente Gabriele Barucca dei capolavori d'arte salvati durante la seconda guerra mondiale. Spazio poi al giallo civile dedicato al Mostro di Firenze, al giallo di Via Poma ed al processo Peci. Le lectio magistralis di Raffaeli sarà dedicata a Volponi mentre protagonista della buona letteratura sarà Silvia Ballestra con il suo romanzo dedicato a Joyce Lussu. Il nuovo romanzo sarà quello di Giancarlo De Cataldo mentre il grande ritorno è con Maurizio De Giovanni che farà la voce narrante in uno spettacolo dedicato alla canzone napoletana.



Continua come sempre la collaborazione con la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare che curerà una mostra alla Galleria Expo Ex sul grande illustratore Carlo Jacono e due incontri con Luca Crovi e Massimo Carloni sui primi dieci anni di vita del giallo italiano. Appuntamento dal 21 al 25 agosto.