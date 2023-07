Civitanova: Norme igenico-sanitarie inadeguate per due locali sul lungomare Piermanni, scattano le sanzioni

1' di lettura

10/07/2023 - Il personale specializzato del NAS di Ancona ha proceduto a controlli di due esercizi pubblici insistenti sul lungomare sud di Civitanova Marche, uno chalet ed un ristorante, in entrambi i casi sono state riscontrate inadeguatezze igienico sanitarie

Per il secondo, scatta l'infrazione anche per l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal piano haccp, quindi è scattata la sanzione amministrativa di euro 2 mila e la contestuale segnalazione alla competente Autorità Sanitaria.



