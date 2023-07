Liliana Cosi ricevuta in Regione dall’assessora Chiara Biondi

2' di lettura

04/07/2023 - toile della Scala di Milano e del Bolshoi di Mosca, ha danzato in tutti i ruoli principali delle coreografie più conosciute e firmate da Balanchine, Roland Petit, Maurice Bejart; ha condiviso il palcoscenico con professionisti del calibro di Marinel Stefanescu e perfino con il grande Rudolf Nureyev

Liliana Cosi è stata ricevuta oggi in Regione dall’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi, per tributarle un omaggio alla splendida carriera ma anche all’esempio che ancora rappresenta per i giovani in questa disciplina. In questi giorni ad Ancona per uno stage internazionale con ballerini dai 5 ai 20 anni Liliana Cosi tiene la master class di danza classica organizzata dalla Fondazione regionale Arte nella Danza e dall’infaticabile direttore artistico Eugenia Morosanu che l'hanno voluta fortemente come prestigioso presidente di giuria dell'Art of Dance Competition e all'International Dance Summit in corso di svolgimento e ospite d'onore al Gran Gala di Danza del 9 luglio prossimo al Teatro delle Muse di Ancona.

“La danza è un’arte che eleva lo spirito – ha detto la danzatrice – non è mai omologazione, ma ognuno nel balletto è se stesso e protagonista anche se ballerina di fila.“ L’assessore Biondi ha poi consegnato il Crest della Regione Marche raccontando alla signora Cosi la storia del Picchio, simbolo della nostra regione: “A parte l’onore di ricevere una stella della Danza – ha detto l’assessore – troverà in me sempre una grande sensiblità verso quest’Arte che ho praticato per dieci anni e che mi ha insegnato tanto: l’impegno, la responsabilità, la gestione delle emozioni".

Eugenia Morosanu ha ribadito il suo forte impegno nella formazione di giovani ballerini ed espresso il desiderio di fare del capoluogo dorico una città aperta alla Danza classica, per motivare i giovani verso una professione durissima ma piena di soddisfazioni. Al termine dell’incontro la pittrice anconetana Sonia Pasquini ha voluto donare a Liliana Cosi un ricordo tangibile del nostro territorio: un quadro intitolato "Memoria di un sogno" che raffigura una giovane ballerina in tutù sulla spiaggia di Portonovo.