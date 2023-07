Civitanova: Passeggia sulla banchina e cade in acqua, 45enne salvato da Guardia costiera e Vigili del fuoco

1' di lettura

04/07/2023 - Questa notte intorno alle 00:30 un uomo di 45 anni in evidente stato di alterazione è caduto nelle acque del porto di Civitanova Marche nei pressi della banchina di riva. L’uomo, di origine marocchina, è caduto in acqua mentre stava passeggiando nel sorgitore civitanovese ed è stato prontamente salvato dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco di Civitanova Marche, sotto il coordinamento del Comandante Capitano di Corvetta Ylenia Ritucci.

La Guardia Costiera è intervenuta tempestivamente con militari a bordo del battello pneumatico GC 141. L’uomo, una volta tratto in salvo, è stato affidato alle cure del personale medico-sanitario del 118, il quale ha constatato lo stato di alterazione fisica e ha trasportato il malcapitato presso l’ospedale di Civitanova Marche.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Capitaneria di Civitanova Marche.

La Guardia Costiera ricorda che tutte le comunicazioni per segnalare ogni tipo di emergenza in mare possono essere effettuate tramite il Numero blu 1530, gratuito ed attivo su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, che permette di contattare la Capitaneria di porto più vicina, per un intervento immediato.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.