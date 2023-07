Ancona: La Giunta Silvetti riparte dal Centro Storico: Priorità a Guasco e Cardeto per dare identità alla città

5' di lettura

04/07/2023 - Sopralluogo del sindaco Daniele Silvetti con assessori, dirigenti e stampa al quartiere del colle guasco. Tanti i cantieri aperti da portare a termine a cui affiancare le opere di tutela lotta al degrado nel quartiere più antico di Ancona. Aperto i tavolo con la soprintendenza per l'Anfiteatro e altre opere

Dopo il sopralluogo al Cardeto (Qui l’articolo) il sindaco Silvetti torna sul campo per un sopralluogo accompagnato da tecnici e dirigenti comunali, assessori e stampa.

Oggetto della passeggiata di martedì mattina il quartiere del Guasco. Il colle su cui nacque Ancona è tra le priorità della nuova Giunta, che individua nel Guasco e nel collegamento al parco del Cardeto un nuovo asse “da mare a mere” da affiancare a quello porto-passetto nell’offerta turistica della città.

«La situazione qui non mi preoccupa quanto quella del Cardeto- spiega il sindaco Silvetti- qui la situazione è sotto controllo. Ci sono dei cantieri aperti e tanto lavoro da fare, ma la direzione è già tracciata. Al Cardeto dovremmo inventarci un lavoro da zero».

Eredità della Giunta Mancinelli saranno sono infatti alcuni importanti cantieri in completamento, che prometto di cambiare sotto diversi aspetti la fruibilità del Guasco per cittadini e turisti:

I PROGETTI IN CORSO

Tra i progetti spiccano quelli di ITI Waterfront 3.0 (investimenti territoriali integrati- POR FESR Marche 2014-2020) con un finanziamento complessivo di 6 milioni e mezzo di euro, articolato attraverso canali diversi, come sempre avviene per i finanziamenti europei (attinenti anche l'efficientamento energetico e i contributi alle imprese).

Il percorso archeologico dal porto al Duomo passando per Palazzo degli Anziani destinatario di 2.200.000 euro con possibile integrazione di ulteriori 800.000; e l'ormai completato articolato progetto della nuova illuminazione che valorizza il fronte mare fino a Porta Pia, il Guasco e l'area portuale con suoi monumenti, con via della Loggia, via Matas etc. che supera il milione di euro.

I PROGETTI FUTURI

Prima tappa del tour è stato Palazzo degli Anziani con un cenno alla situazione degli edifici storici di proprietà privata incontrati lungo il percorso, inutilizzati da tempo, quale palazzo Vanvitelli adiacente alla Chiesa del Gesù: «insieme all'Ufficio Urbanistica e Ufficio Patrimonio- ha sottolineato l'assessore Tombolini- si intende avviare un percorso di trasformazione di questi contenitori per renderli maggiormente appetibili alle iniziative private».

Rispetto al grattacielo medievale di cinque piani, peculiare nel suo genere (Palazzo degli Anziani, appunto) la visita è stata effettuata a scendere percorrendo lo scalone dove è in corso il cantiere per la riqualificazione degli elementi architettonici che consentiranno l'accesso e la visione delle stratificazioni e reperti archeologici e in particolare del sacello medievale e di una torre della antica cinta muraria, da dove, proseguendo si raggiunge il livello inferiore- piazza Dante.

Da qui l'accesso all' Urban Centre collocato al piano terra completamente ripristinato e articolato su due livelli, con una configurazione tale da potere accogliere diversi progetti e iniziative artistiche e culturali. Si stanno facendo – è stato ricordato- i lavori per recuperare un percorso archeologico e una passerella storico-culturale che dalla piazza inferiore, e prima ancora dall'area portuale con i suoi monumenti storici, condurrà fino alla sommità del colle e alla Cattedrale di S. Ciriaco.

È uno dei progetti più importanti, quello con al centro Palazzo Anziani, suddiviso in quattro stralci: per i primi tre il finanziamento è stato pari a 2 milioni 200,000 euro, attualmente è in corso una trattiva con la Regione Marche con l'obiettivo di inserire anche l'intervento su piazza Dante, con conseguente fine lavori nel 2026 (anziché nel 2024). Nel progetto rientra anche la Casa del Capitano, altro manufatto medievale di pregio, il Comune si occupando dell'intervento sulla parte esterna, una piazza con arredi e varchi che mettono in correlazione l'area portuale con quella archeologica.

La ricognizione è proseguita fino all'area archeologica dell'anfiteatro romano, rispetto al quale la giunta assicura un confronto con la Sovrintendenza per poterne fruire gli spazi per eventi e iniziative culturali - passando, a salire, attraverso l'area ex convento Santa Palazia (sottoutilizzata come parcheggio, con progetti di trasformazione a riguardo) - e arrivando infine al Duomo. Il tutto all'interno di una visione complessiva che include anche la valutazione di nuovi snodi per la viabilità così da restituire una nuova immagine di Ancona.

LE DICHIARAZIONI

“Il Turismo è economia e sviluppo- ha sottolineato il Sindaco Silvetti- Le potenzialità del Guasco e delle altre zone storiche che svelano le diverse epoche attraversando le quali Ancona è cresciuta e si è sviluppata, sono molto elevate. Dobbiamo mettere in condizione i turisti di percorrere questi diversi itinerari storico artistici, alcuni poco noti, mettendoli in sicurezza e rendendo accessibili, ma anche garantendo uno standard di decoro essenziale per l'accoglienza, e ci stiamo lavorando da subito”.

“E' la prima di una serie di visite – spiega l'assessore ai LLPP, Stefano Tombolini- che andremo a fare per valorizzare la città, arrivando fino alla spina dei corsi, a Capodimonte e alla Cittadella. Il senso è quello di trovare un filo di congiunzione tra la parte svolta dalla precedente amministrazione e i problemi che ci troviamo ad affrontare, mettendoli nella programmazione e al bilancio.”