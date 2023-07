Fermo: Grande partecipazione alla 43° Edizione della Marcia del Solleone ieri a Montegiorgio organizzata dall'Associazione Podistica Avis- Lattanzi

2' di lettura

03/07/2023 - Oltre 300 partecipanti provenienti da ogni provincia e turisti: in 150 hanno scelto la gara competitiva su 10 Km; un centinaio hanno optato per la passeggiata non competitiva; e i restanti, con la guida esperta dell'Archeoclub locale hanno potuto visitare gratuitamente il patrimonio artistico e architettonico di Montegiorgio.

Montegiorgio- Il sole c’era per la 43° edizione della “ Marcia del Solleone” organizzata dall’associazione Avis Mobilificio Lattanzi e c’erano pure oltre 300 partecipanti provenienti da tutto il territorio e anche da fuori provincia, oltre che numerosi turisti dei camping della costa presso i quali la manifestazione era stata pubblicizzata. Alle 9,00 di ieri mattina Piazza Matteotti è stata il festoso punto di ritrovo dal quale sono partiti i circa 150 marciatori che hanno partecipato alla gara competitiva di 10 Km che ha raggiunto il Comune di Rapagnano per poi tornare a Montegiorgio passando per un tratto sterrato sopra ad un crinale che ha riservato anche un suggestivo sguardo a 360° dal mare alla montagna. Una altro gruppo di circa un centinaio di passeggiatori ha invece optato per la passeggiata di 4 Km, a ritmo più lento e godibile tra natura e architettura paesaggistica. Oltre 50 partecipanti hanno invece scelto di farsi accompagnare dalle guide del Locale Archeoclub in visita gratuita alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche di Montegiorgio.

Tutti i partecipanti hanno espresso grande soddisfazione per aver trascorso una mattinata all’insegna dello sport alla, scoperta di nuovi scorci ambientali e della storia locale. E soprattutto perfettamente organizzata, nei punti di ristoro e nelle premiazioni finali. “ E’ stata una edizione molto partecipata con sorprendenti risvolti turistici anche per tutto il nostro paese- ha commentato il Vice Presidente dell’Associazione podistica Avis Mobilifico Lattanzi, Angelo Caporaletti- Il meteo ci ha assistito, è stata davvero una bella giornata e abbiamo colto la soddisfazione di tutti i partecipanti. Questo ci ripaga dell’impegno organizzativo che da ormai 43 anni mettiamo in campo per questa manifestazione entrata nel dna dell’estate montegiorgese, che è patrocinata dal Comune, dalla Provincia di Fermo e dal Comitato Regionale Marche della Federazione italiana di Atletica leggera”.

Per la gara competitiva uomini, con un tempo di 37.31, è salito sul 1° gradino del Podio Andrea Falasca Zamponi dell’Atletica Potena Picena. Per la sezione Donne , con 46 minuti si è aggiudicata la vittoria Francesca Marilungo della Polisposrtiva Servigliano.