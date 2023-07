Esplorando le meraviglie locali delle Marche

6' di lettura

03/07/2023 - Quando si organizza un viaggio estivo, le mete principali sono sempre quelle balneari, con qualche eccezione per la montagna o le città d’arte, molto calde d’estate. Ma tra le regioni meno nominate e che, invece, meriterebbero un approfondimento ulteriore, ci sono le Marche. Parliamo di una terra splendida, spesso sottovalutata, ricca di mare, storia, cultura e tradizioni più o meno secolari. Le città e i luoghi incantati da visitare di certo non mancano, così come le cose da poter fare una volta giunti nelle mete suggerite. Di seguito, dunque, alcuni consigli su cosa fare e vedere nelle Marche durante le prossime vacanze estive.

Senigallia, il mare marchigiano per eccellenza

Come detto, un viaggio estivo spesso ha come meta una delle più belle località balneari d'Italia e del mondo. Allora perché non prendere in considerazione la possibilità di recarsi nelle Marche, in particolar modo a Senigallia? Una cittadina che si affaccia sul Mar Adriatico, rinomatissima per la sua spiaggia dorata e fine, lunga diversi chilometri, ricca di stabilimenti e strutture che fanno sentire il turista come se fosse a casa propria. Diverse le cose che si possono fare una volta giunti sul litorale di Senigallia. Per gli amanti del relax, sarà possibile affittare lettino e sdraio, mettersi le cuffie e ascoltare della musica mentre si prende il sole. Mentre per gli amanti dello sport ci si potrà sbizzarrire tra partite a beach volley o beach tennis, tornei di biliardino, nuotate nelle acque limpide e trasparenti di questa porzione di Adriatico, andare in barca a vela, sulle canoe o sui pedalò e pattini ivi affittabili per qualche ora. Dopo il mare, invece, è sicuramente consigliabile visitare il centro storico cittadino, raggiungibile facilmente a piedi e percorribile in qualche ora tra una foto ricordo e un aperitivo per salutare il sole al tramonto.

Pesaro, la città di Gioachino Rossini

Un viaggio nelle Marche non potrà mai e poi mai prescindere da una tappa obbligatoria in una città a dir poco unica nel suo genere. Parliamo di Pesaro, la cittadina che dà i natali, tra gli altri, al grande compositore Gioachino Rossini, di cui è possibile visitare la casa natale e a cui sono intitolati anche un museo e un teatro. Da non perdere, poi, l’opera intitolata la Sfera Grande, una scultura in metallo che fu realizzata nel 1998 dall’artista Arnaldo Pomodoro e osservabile in Piazzale della Libertà, ossia una piccola area verde sita nella zona centrale della città. Poco distante da qui, poi, vi è il Villino Ruggeri, un edificio dei primi del Novecento edificato secondo i dettami dello stile Liberty e voluto da un noto imprenditore della zona. Particolarissimi sono gli stucchi zoomorfi e fitomorfi osservabili nella parte esterna del villino. Chiudiamo questa piccola panoramica su Urbino, per quanto ci siano molte altre cose da vedere (come i musei civici), citando la Cattedrale di Santa Maria Assunta, raggiungibile attraverso il centralissimo viale della Repubblica. Si tratta di una chiesa realizzata dall’unione di due precedenti edifici di culto lì esistenti, rispettivamente del Quarto e del Sesto Secolo dopo Cristo. Che si tratti di due chiese originariamente distinte, lo si nota particolarmente bene dai due mosaici diversi che ne caratterizzano la pavimentazione. Gli interni originali furono più volte ristrutturati in stile dapprima barocco e poi neoclassico, mentre la facciata è tipicamente romana.

Ancona, il capoluogo

Altra meta obbligatoria nel tour delle Marche è il capoluogo Ancona. Città che si affaccia sull’Adriatico e confina con il Parco del Monte Conero. Qui è possibile contemplare la natura mixata in un tutt’uno con l’arte, il mare, la cultura e la storia. Perla della città è certamente il Duomo di San Ciriaco, che dà accesso non solo ad una chiesa meravigliosa, ma anche ad un panorama mozzafiato sulla costa sottostante. La facciata è realizzata in pietra rosa e bianca estratta direttamente dal Conero, mentre gli interni ricordano uno stile romanico-bizantino ricco di decorazioni. Per gli amanti della storia, invece, è inevitabile un salto nell’anfiteatro romano, situato a pochi passi dal Duomo e inserito tra i colli Cappuccini e Guasco. Ormai è visibile solamente la parte bassa dell’edificio che poteva ospitare circa 10mila spettatori. Da non perdere, infine, oltre a Piazza Cavour, il porto e la passeggiata di Corso Garibaldi, il Passetto, un monumento dedicato ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, realizzato in pietra d’Istria e che ricorda vagamente un tempietto di forma circolare.

Grotte di Frasassi e Gola del Furlo

Tra le mete naturalistiche più importanti, invece, si segnalano le Grotte di Frasassi e la Gola del Furlo. Le prime, dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sono formate da diversi anfratti di roccia carsica creatisi nel corso di millenni nel cuore dell’Appennino Marchigiano. Il percorso da seguire sarebbe di circa 20 chilometri, per quanto solo una parte di essi sia agevolmente visitabile. All’interno sarà possibile ammirare, oltre che le classiche stalattiti e stalagmiti, anche laghetti, sculture realizzate dalla natura, grotte e fiumiciattoli. La seconda, invece, si trova ubicata nelle province di Pesaro e Urbino. Si tratta di una gola formatasi nei millenni e creatasi per effetto dell’erosione portata avanti dal fiume Candigliano. In questa zona, inoltre, è possibile visitare il Museo del Territorio, intitolato all’Ispettore Generale del Corpo Forestale Lorenzo Mannozzi-Torini, che ospita due sezioni: quella faunistica e quella geologica-paleontologica.

Urbino, la patria di Raffaello

Scusandoci sin da ora per non aver approfondito il discorso su altre località meravigliose delle Marche, come la leggendaria Recanati di Giacomo Leopardi, o la patria dell’arte e delle olive all’Ascolana, Ascoli Piceno, concludiamo il nostro tour della regione citando una città il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio UNESCO nel 2017: Urbino. Si tratta della patria del celeberrimo pittore Raffaello Sanzio, la cui casa natale è visitabile dai turisti ed è meta di pellegrinaggio artistico degli appassionati di pittura. Qui, da non perdere, troviamo il Palazzo Ducale, nel quale è possibile ammirare, oltre all’imponente struttura, anche opere di grandi nomi dell’arte italiana. Inoltre, è possibile salire sulla Rampa Elicoidale, l’opera di Francesco di Giorgio Martini, progettata negli Anni ‘80 del Quattrocento, e rimanere incantati dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, letteralmente maestosa. Infine, durante l’estate, è possibile partecipare alla rievocazione storica per la Festa del Duca di Urbino, che quest’anno sarà aperta dal maestro Angelo Branduardi e che prevede, tra le altre cose, tornei medievali, cortei mascherati, acrobati di diverso genere, stand enogastronomici per tutta la città e uno spettacolo finale di fuochi d’artificio.