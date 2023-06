Senigallia la città più "ricercata" per le vacanze: il sindaco Olivetti, "Risultato che consolideremo sempre di più"

2' di lettura

28/06/2023 - "Senigallia si conferma reginetta del turismo regionale e non solo e lavoreremo per preservare e se possibile accrescere ulteriormente questo risultato". E' soddisfatto il sindaco Massimo Olivetti nel commentare la classifica che vede la spiaggia di velluto come 30° città italiana più ricercata per le vacanze estive e prima in tutta la regione.

L'indagine, condotta dal motore di ricerca Jetcost, ha rilevato che le prenotazioni di alloggi sono aumentate del 33% per il mese di luglio 2023 rispetto allo scorso anno. Due località delle Marche sono risultate tra le 40 più ambite, si tratta di Senigallia, che occupa la 30° posizione, e di San Benedetto del Tronto, che occupa la 40°posizione.



“Il risultato dell'indagine premia senza dubbio la bellezza, l'accoglienza, le professionalità e l'attrattività della nostra città -commenta il primo cittadino- e questo risultato è possibile solo grazie ad un lavoro di squadra tra le varie categorie econiche, i professionisti del settore e l'Amministrazione. Senigallia ha un ruolo di reginetta del turismo e a questo primato non solo non rinunceremo mai ma lavoreremo per consolidarlo e se possibile migliorarlo”.



La spiaggia di velluto per altro è reduce da un week end da tutto esaurito grazie alla di RDS Summer Festival che ha attirato migliaia di spettatori ai concerti serali e in città. “Nonostante il tempo c'è stata una grande affluenza di pubblico che non proveniva solo dalle zone limitrofe, ma secondo quando confermato anche dagli albergatori, anche da più lontano. Abbiamo testato che quello della musica è un target che può caratterizzare sempre di più la nostra offerta turistica e sul quale continueremo a lavorare, proprio come avviene con la stagione teatrale in inverno”.