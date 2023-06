Fermo: Capodarco: un mese di cinema all'aperto nel Cortile dei Clareni tra film francesi e italiani

2' di lettura

28/06/2023 - La rassegna di cinema all'aperto organizzata da Andrea Cardarelli inizia domani 29 giugno con il film "Battiato la voce del padrone".

Dopo due anni di stop ritorna il cinema sotto le stelle nel Cortile dei Clareni a Capodarco di Fermo, dal 29 Giugno al 29 Luglio. Primo appuntamento Giovedì 29 Giugno ore 21.30 con il film "Battiato - La voce del padrone" di Marco Spagnoli, un viaggio musicale, un viaggio fisico, ma anche ideale, da Nord a Sud dell'Italia per raccontare Franco Battiato e la sua influenza sulla cultura del nostro paese, attraverso testimoni d'eccezione che ci restituiscono la storia, l'eredità morale ed estetica di questo cantautore unico.

"La peculiarità di questa rassegna di cinema d'essai consiste nel fatto che i film saranno proposti in prima visione in Arena all'aperto e il secondo giorno nel Teatro Nuovo di Capodarco" dice Andrea Cardarelli. Dopo la proiezione di domani ci sarà la pausa per la festa delle Pro Loco di Porto San Giorgio e si riprenderà no-stop dal 3 luglio, con la replica del film su Battiato (in teatro) e un nuovo film in programmazione nel cortile all'aperto, così da poter avere in un giorno 2 film diversi, uno all'aperto e uno al chiuso, e trasformare una monosala in un multisala.

Il 99% sono film francesi e italiani che aderiscono al circuito di Cinema Revolution, che proietta esclusivamente film d'essai permettendo di ridurre il costo del biglietto a 3,50€. La rassegna gode inoltre del patrocinio del Comune di Fermo, della Regione Marche, del MIC, Agis e Fice.

In alcune serate sarà previsto l'apericena come per il film "Ritorno a Seoul" che sarà abbinato ad un buffet di sushi.

Ecco alcuni dei film che verranno proposti : "Tori e Lolita", "Houria", "La proprietà dei metalli", le prime visioni "Piggy" (anteprima del festival invernale CapoDark), "Rodeo", "Una donna chiamata Maixabel".

"In generale c'è un ritorno al cinema - racconta Cardarelli, che è organizzatore anche delle rassegne di Porto San Giorgio e Sant'Elpidio a Mare - anche il mese di giugno, che solitamente è un periodo di pausa, ha raccolto molte adesioni". Non solo il cinema mainstream ma anche quello d'essai sta godendo di una nuova visibilità. La stagione alla Sala degli Artisti che sta volgendo al termine con l'ultima proiezione di "Casablanca", restaurato per il centenario Warner Bros e in programma questa sera, ha visto una partecipazione di pubblico in continua crescita.



L'inizio delle proiezioni estive sarà alle ore 21.30 in arena e ore 21 in Teatro, info al 3475706509.