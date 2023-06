Finale interregionale del campionato a squadre di freccette elettroniche, partecipano anche le Marche

1' di lettura

27/06/2023 - Da venerdì 30 giugno fino a domenica 2 luglio presso gli impianti sportivi a Bevagna ( in via Alarico Palmieri ) si svolgerà il Campionato a Squadre di freccette elettroniche; si tratta della finale interregionale che vedrà la partecipazione di 42 squadre provenienti dalla regione Lazio, Marche e Abruzzo

la rappresentativa umbra vede tra le favorite le due formazioni "vino & gusto” di Ponte San Giovanni con gli atleti Francesco Rughetti, Dorian Sula, Marco Stomaconi e Jacopo Marmottini ; la seconda è la squadra di casa A.P.D. Ripa 1966 con Andrea Moscatelli, Lucio Lombardi, Francesco Lazzerini, Gianni Bistocchi, Matteo Pieretti, Faycel Mansri e Mohamed Bouhadi. Il campionato 2023 è sotto l’egida della federazione Opendart. Durante i mesi di marzo , aprile e maggio e una parte di giugno si sono tenuti i gironi di qualificazioni divisi per categoria.

Nella tre giorni di gare si inizierà con il doppio interregionale diviso per categoria ( A-B-C- Donne ) nella sera di venerdì , il sabato mattina inizieranno le fasi a gironi per tutte le categorie ( A-B- C) e nella serata sempre di sabato ci sarà il singolo interregionale diviso per categorie ( A- B -C - Donne). La domenica si partirà dai quarti fino alle finali per proclamare le squadre vincitrici per ciascuna categoria. A conclusione delle tre finali interregionali , nord , centro e sud , le vincitrici avranno accesso alla finale italiana che si svolgerà ad Arezzo a gennaio 2024 .