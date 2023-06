Civitanova: Foce del Chienti: divieto temporaneo di balneazione, continuano gli accertamenti

1' di lettura

26/06/2023 - A seguito di uno sversamento avvenuto giovedì 23 giugno nella zona montana sul torrente Fiastra affluente del Chienti, l’ARPAM ha eseguito in maniera precauzione una serie di prelievi in corrispondenza della foce del fiume.

Con nota assunta al comune di Civitanova Marche in data 26/06/2023, l’ARPAM – Servizio Laboratorio Multiuso di Ancona, ha comunicato il superamento dei valori limite dei parametri microbiologici relativi agli Enterococchi intestinali.

Pertanto il Sindaco ha firmato l’ordinanza di divieto di balneazione nella zona 400 m nord foce fiume Chienti.

L’Arpam precisa inoltre che in queste acque continueranno ad essere svolti gli accertamenti qualitativi da parte del competente servizio provinciale ARPA Marche direzione provinciale di Macerata e che, tali tratti di costa saranno riaperti alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale solo a seguito dell’esito favorevole delle analisi compiute dal competente servizio.







È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Civitanova.

Per Whatsapp aggiungere il numero 376 0316331 alla propria rubrica ed inviare allo a stesso numero il messaggio “notizie on”.

Per Telegram cercare il canale @viverecivitanova o cliccare su t.me/viverecivitanova.