Ancona: Cambiamento Climatico, pesca senza controllo e ora il Mosciolo va tutelato [VIDEO]

24/06/2023 - Non se la passa bene il Mosciolo selvatico di Portonovo, minacciato dal cambiamento climatico, dalla pressione antropica e da una richiesta crescente il mollusco amato dagli anconetani è sempre più minacciato

Rischiamo di vedere un futuro in cui il Mosciolo Selvatico di Portonovo rischia di scomparire dai piatti e soprattutto dai fondali della riviera del Conero? Una ipotesi sconcertante che fortunatamente non sembra dovere essere ancora presa in considerazione, sebbene anche l’attuale situazione sarebbe stata impensabile fino a qualche anno fa.

Infatti la scorsa estate il mosciolo selvatico venne a mancare dai menù dei ristoranti già ad agosto e quest’anno si rischia di smettere ancora prima di pescare il mosciolo. Per analizzare la situazione Slow Food Ancona, nel contesto della manifestazione Mosciolando (QUI IL PROGRAMMA), ha convocato venerdì mattina un convegno scientifico sulla situazione del Mosciolo Selvatico di Portonovo, presso le aule del Polo di Montedago della Università Politecnica delle Marche.

A confrontarsi Il professore di biologia Prof. Carlo Cerrano della Politecnica delle Marche, il Direttore di CNR IRBIM Gian Marco Luna, il direttore del Parco del Conero Marco Zannini, il prof e promotore della Area Marina Protetta Andrea Fantini, moderati da Roberto Rubegni responsabile del presidio Slow Food del Mosciolo Selvatico di Portonovo.

COSA DICE LA SCIENZA

Che il mosciolo sia in difficoltà è una realtà riscontrabile dai numeri, il cui calo è sotto gli occhi di tutti a cominciare dalla disponibilità. La scienza richiede tuttavia una base più solida per avviare uno studio adeguato del fenomeno. Il primo passo deve essere quindi il monitoraggio come spiegato dal Prof Carlo Cerrano: «Il Mosciolo è una specie da attenzionare e problemi stanno aumentando rapidamente. Senza informazioni di come sta il mosciolo non abbiamo tutti gli elementi per prendere le decisioni. Bisognerebbe quindi cercare di attivare azioni di monitoraggio puntali e frequenti per essere pronti a verificare lo sfruttamento e l’utilizzo della risorsa».

A interessarsi al fenomeno e alle sue implicazioni anche il CNR IRBIM, Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale della Ricerca, rappresentato al convegno dal Direttore Gian Marco Luna: «Ci stiamo interrogando sulla crisi che sta vivendo il mosciolo e abbiamo delle risposte. Sicuramente un fattore è legato all’aumento delle temperature del mare, che non riscontriamo solo in superfice, ma su tutta la colonna d’acqua. Questo fattore ha molteplici impatti anche dal punto di vista degli agenti infettivi, che proliferano maggiormente con temperature più elevate. Altro fattore significativo è che li “teniamo a digiuno”. La diminuzione dell’apporto fluviale diminuisce quello che per i militi è cibo. Se vedere le nostre acque trasparenti per noi è un piacere per i moscioli significa avere meno sostentamento».

Infine un ultimo preoccupante fenomeno studiato dagli scienziati, ma ancora mai osservato sul mosciolo, rappresenta una possibile minaccia e preoccupazione: «Nel Mediterraneo abbiamo osservato il record di morie a causa di picchi di calore- prosegue Luna- L’aumento improvviso delle temperature può provocare delle morie di massa per animali sessili, quindi che non si muovono, i quali non riescono a rifugiarsi in acque più fredde e non sopravvivono alle impennate di temperatura».

Anche il prof Gian Marco Luna sottolinea la necessità di ampliare i dati sul monitoraggio del mosciolo, andando a migliore anche le stime dei prelievi che avvengono da privati cittadini nel contesto della pesca sportiva. Nelle Marche i pescatori sportivi sono circa il 2% della popolazione e una stima ancora imprecisa indica che ognuno prelevi dal mare 1,5kg di pescato al mese in media (non solo moscioli, ma pescato in generale): Stime che potrebbero avere un significativo impatto sulla popolazione del Mosciolo selvatico.

COME AGIRE?

In attesa di maggiore consapevolezza sul fenomeno e preparandoci ad un’altra estate in cui la produzione del mosciolo si fermerà già ad agosto (se non prima) il prof Cerrano indica due possibili misure da mettere in campo: «Una possibilità potrebbe essere ridurre la produzione della pesca, un’altra individuare delle aree da tutelare più di altre per garantire un’adeguata produzione larvale e sostenere la produzione lungo tutta la costa».

L’AREA MARINA PROTETTA

Una soluzione a protezione anche del Mosciolo sostenuta da Slow Food sarebbe quella dell’adozione dell’Area Marina Protetta del Conero, avvallata anche dal prof Andrea Fantini dell’Università degli Studi di Teramo: «Sono molto critico con le amministrazioni comunali, passate e presenti, che dimostrano di non avere fiducia verso la ricerca che indica l’AMP come la migliore strada da intraprendere per la tutela della costa del Conero. L’Area Marina Protetta consentirebbe di finanziare le ricerche che permetterebbero di mantenere l’ambiente, la sua fauna e in particolare il mosciolo. Si darebbe anche una stretta ai controlli e al rispetto della normativa, arginando anche il fenomeno del turismo incontrollato. Dobbiamo trovare per Portonovo una forma di gestione diversa, più partecipata e condivisa».

A parlare anche Franco Frezzotti, colui che fece inserire per primo il Mosciolo Selvatico di Portonovo tra i presidi Slow Food: «Dobbiamo renderci conto che quella del Mosciolo è una realtà microscopica. Lo scorso hanno sono stati prodotti 70 mila kg, negli anni buoni 120 mila. Sono cifre che un allevamento raggiunge in una settimana. Dobbiamo partire da questa comprensione per attuare una tutela del pescato e dei pescatori. Sono rimasti in pochissimi a fare questo lavoro sempre più duro e il cui guadagno rischia di non rendere più sostenibile la pesca del mosciolo anche economicamente».