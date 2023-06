Senigallia: Addio al prof. Camillo Nardini, anima instancabile della vita culturale cittadina

1' di lettura

23/06/2023 - Senigallia dice addio al prof. Camillo Nardini, ex docente di lettere al Liceo Scientifico Medi, ma soprattutto grande promotore di attività culturali e natulalistiche per la comunità senigalliese.

Nardini da qualche tempo combatteva contro un male che alla fine, purtroppo, ha avuto il sopravvento. E' morto venerdì 23 giugno. Nardini, oltre ad aver cresciuto intere generazioni di liceali senigalliesi, ha indissolubilmente legato il suo nome alla vita culturale cittadina. E' stato il fondatore dell'associazione culturale SenaNova, di cui ne è stato anche Presidente, ha fatto parte del Comitato FEE Marche per la Bandiera Blu, e sua è stata l'idea di progettare e realizzare “BoscoMio”, alle Saline, un'area verde dove si svolgono anche attività per i bambini delle scuole. Camillo Nardini ha tradotto per il Festival Epicureo del 2021 il De Finibus Bonorum et Malorum di Cicerone.



La notizia della scomparsa del prof. Nardini si è subito diffusa in città suscitando molta commozione e in poche tante sono state le testimonianze di cordoglio rivolte ai familiari. A cominciare dal liceo scientifico Medi che lo ricorda così: "Il Dirigente scolastico, i Docenti e il personale ATA del Liceo Statale Enrico Medi di Senigallia partecipano commossi al dolore della famiglia per la scomparsa del prof. Camillo Nardini già docente del Liceo e ne ricordano con immutata stima le doti umane e professionali, l'impegno e la passione di instancabile promotore della progettualità scolastica e delle vita culturale".

La redazione di Vivere Senigallia si unisce al cordoglio per la perdita del caro amico.