Fermo: Fermo: inizia l’estate e la città si riempie di eventi. Torre d'Incanto, Notte di San Giovanni, Notte Romantica e American Fever

23/06/2023 - Fermo si prepara un weekend ricco di eventi: appuntamenti a Piazza del Popolo, doppio evento a Torre di Palme e a Lido di Fermo. Tutti gli eventi in ordine cronologico.

Il fine settimana fermano parte il venerdì sera con l’esibizione della Fermo 85 sul tema “Fabbrica di cioccolato” (questa sera in Piazza del Popolo). Ma sarà domani il giorno in cui si entrerà nel vivo della programmazione. Dal pomeriggio circoleranno in città le auto americane di “American Fever” che si raduneranno in Piazza del Popolo già dalle 15. Dopo una bevuta rinfrescante, inizia il cruising con tappe Capodarco, San Marco alle Paludi e Lido di Fermo. Una volta sistemate le macchine sul lungomare, ci si rilassa con un aperitivo, per godere delle esibizioni e degli stand a tema. A seguire cena-spettacolo con menù di pesce e alle 22 musica live dei West River Band. Un’anticipazione dall’organizzatore Roberto Tronelli: le auto americane saranno circa 45 e provengono da tutte le Marche dal nord al sud, con alcuni ospiti da fuori regione.

In alternativa, ci si può spostare in uno dei borghi più amati dall’Italia: Torre di Palme. Samuele Bruni, priore della contrada Torre di Palme, racconta come sarà “La notte di San Giovanni” che ha debuttato l’anno scorso per la prima volta. Si propone nuovamente una cena itinerante, per la sera del 24 giugno, che coinvolge i ristoratori e le attività commerciali del borgo. Si potrà consumare la cena seguendo un percorso tra gli incantevoli vicoli, accompagnati da spettacoli teatrali, musica live e danze del fuoco secondo la tradizione della festa di San Giovanni Battista. La quota per partecipare è di 35 euro per la cena completa nelle diverse realtà, si contano già 250 prenotazioni. Chi non dovesse riuscire a partecipare alla cena può sempre accedere liberamente al borgo per assistere agli spettacoli. In più, un’importante novità: lungo tutto il percorso è possibile trovare dei menù gluten free, realizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia delle Marche. Per Romina Giommarini, presidente dell’AIC Marche, quello di sabato sera sarà un “trampolino di lancio”, una prova per rendere i ragazzi celiaci liberi di godersi un evento sul cibo.

C’è da ricordare che la festa di San Giovanni coincide con la “Notte romantica dei borghi più belli d’Italia” e perciò si è pensato di arricchire la programmazione già ricca di Torre di Palme con la musica del conservatorio Pergolesi. Sono previste tre postazioni nel borgo: flauto solo, trio jazz e chitarra acustica.

La domenica è riservata alle famiglie e ai bambini. A presentare “Torre d’Incanto” ci pensa Silvia Remoli, che ha pensato anche quest'anno a un pomeriggio all'insegna della magia e della fantasia. “L'evento coinvolgerà anche la biblioteca Spezioli – anticipa l’assessore Lanzidei – che aprirà le porte ai ragazzi per ascoltare delle letture o semplicemente per sfogliare i libri”. Ma tornando al borgo sono previsti spettacoli di magia, giocolieri e trampolieri, giochi di legno, burattini, bolle di sapone e un laboratorio coi filati per grandi e piccini. E poi ancora: grande spettacolo di falconieri. Inoltre, se i bambini vorranno partecipare all’evento con una maschera a tema magia e fantasia riceveranno una piccola sorpresa.

Per questo weekend di eventi sarà reso disponibile un trenino che collegherà Marina Palmense a Torre di Palme per assicurare un servizio navetta. Grande l’entusiasmo dell’assessore al turismo Annalisa Cerretani che vede tutta la costa fermana vestirsi a festa per questo intenso fine settimana.

La programmazione si conclude domenica sera in Piazza del Popolo con la rassegna provinciale di bande del fermano. Si riuniranno per suonare insieme le bande di Grottazzolina, Santa Vittoria in Matenano, Montegranaro, Petritoli, Montottone, Monte San Pietrangeli e Montegiorgio. Grande assente la banda di Fermo che non riuscirà a partecipare all’evento.

