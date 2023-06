Fano: Passaggi Festival, il programma di sabato: tra gli ospiti Natasha Stefanenko, Gianfranco Fini, Daniel Lumera, Marino Sinibaldi, Luca Steinmann, Stefania Andreoli, Francesco Vecchi e Flavio Caroli

7' di lettura

23/06/2023 - Continua a Fano il viaggio di Passaggi Festival dentro i libri e la cultura: sabato 24 giugno un programma ricco di ospiti ed eventi che tocca i temi più urgenti dell’attualità e quelli della politica, dell’arte, della scienza, dell’economia, dell’intelligenza artificiale e della filosofia, con un focus particolare sui sentimenti.

Parte la Masterclass gratuita di Scuola Passaggi con Francesco Belfiori, che guiderà i partecipanti alla scoperta del ‘public speaking’ l’arte di parlare in pubblico; ultima giornata per il festival di graphic novel che termina con la premiazione di Marco Ceccolini vincitore del concorso “Una Lettura fra le nuvole” realizzato in collaborazione con La Lettura – Corriere della Sera; proseguono le presentazioni librarie in centro storico e al mare, i laboratori e le rassegne tematiche, le mostre d’arte e gli aperitivi scientifici. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Tra gli ospiti: Luca Steinmann, Stefania Andreoli, Piero Ignazi, Gianfranco Fini, Francesco Vecchi, Natasha Stefanenko, Flavio Caroli, Daniel Lumera, Amani El Nasif, Marino Sinibaldi, Giacomo Mazzariol.

La quarta giornata dell’evento estivo dedicato ai libri inizia con il consueto appuntamento mattutino ‘Buongiorno Passaggi. Libri a colazione’. In programma alle 9.30, al Bon Bon Art Cafè (Lido) la presentazione del libro di Fabio Fiori “Ánemos. I venti del Mediterraneo” (Mursia). In dialogo con l’autore, il presidente del Club nautico fanese Piergiorgio Bonazelli. Nel pomeriggio, al via le attività dedicate ai più piccoli: si parte alle 16 a Bagni Torrette per un laboratorio tutto giocato sui colori e si prosegue alle 16.30 alla Mediateca Montanari per esplorare la vita e le scoperte di alcune donne che hanno contribuito al progresso della scienza. Le attività sono a cura dell’Università degli studi di Camerino. Ancora spazio ai più piccoli con il laboratorio ‘In cucina con frolla’ a cura di Francesco Tenaglia e i ragazzi del Microbiscottificio Frolla (Pincio, ore 17.30) e gli incontri sonori per i bambini (0-3 anni) organizzati dalla Mediateca Montanari e dai Volontari Nati per la Musica (Memo, ore 18). La Memo sarà la sede della masterclass gratuita di Scuola Passaggi su come parlare in pubblico, con l’esperto di public speaking Francesco Belfiori (alle ore 17).

Gli incontri alla chiesa di San Francesco iniziano alle 18 con la presentazione del nuovo numero della rivista culturale “Sotto il vulcano. Idee/Narrazioni/Immaginari” (Feltrinelli). Intervengono il direttore della rivista Marino Sinibaldi e lo scrittore Giacomo Mazzariol. Il secondo appuntamento sarà alle 19, con Simonetta Sciandivasci e “I figli che non voglio” (Mondadori), un libro che affronta la delicata questione della scelta di non essere madre. A conversare sul tema, le giornaliste Flavia Fratello e Tiziana Ragni. Proseguono gli incontri di ‘Piccoli asSaggi’ dedicati alla saggistica per diventare grandi con Amani El Nasif, autrice siriana di “Sulla nostra pelle. Un libro contro la violenza sulle donne” (Piemme). L’autrice conversa con la direttrice del Sistema Bibliotecario di Fano Valeria Patregnani (Memo, ore 18.30).

Appuntamento con la pratica laboratoriale per scoprire come una respirazione guidata e consapevole possa risvegliare la naturale armonia psico-fisica: al Bastione Sangallo, ore 18.30, l’evento a cura dell’Associazione Meditamondo e con Simonetta Jivan Kavitha Vincenzi precede la presentazione del libro di Daniel Lumera “28 respiri per cambiare vita. Come raggiungere una mente illuminata” (Mondadori). L’autore, firma di tanti best-seller e uno dei massimi esperti di scienza del benessere, dialogherà con Manuela Porta, giornalista del Gruppo RCS Cairo.

Immancabile l’appuntamento con gli aperitivi scientifici nella sala da tè L’Uccellin Bel Verde, con il magnifico rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari, insieme con studenti e studentesse di Unicam che condurranno il pubblico alla scoperta degli intrecci tra musica e scienza. L’altro aperitivo è in riva al mare: a Bagni Elsa (Fosso Sejore) Flavia Novelli converserà sul suo libro “Amori diVersi. Le grandi storie d’amore tra poeti” (Porto Seguro) con il blogger letterario de Il Cappuccino delle Cinque Alessandro Patricola. Entrambi gli appuntamenti iniziano alle 18.30. Torneremo a parlare di economia con il conduttore di Mattino Cinque Francesco Vecchi, sul palco del Chiostro delle Benedettine (ore 19) in compagnia della giornalista di Libero Brunella Bolloli per presentare “Non dobbiamo salvare il mondo. Dall’auto elettrica al bio, tutti i falsi miti della religione green” (Piemme). L’incontro si avvarrà della presenza di un interprete LIS, in collaborazione con la sezione di Pesaro e Urbino dell’E.N.S., ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi. Sempre alle 19 accomodiamoci nel ‘Salotto di Passaggi’ (giardini del Pincio), con la scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarapica che accoglierà Francesca Giommi e il suo libro “Affondare le radici senza scrollare via la terra. Chimamanda Ngozi Adichie e il continente-mondo” (Aras Edizioni).

Attesissimo è l’arrivo alle 21 della psicoterapeuta Stefania Andreoli, che presenterà sul palco del Pincio “Perfetti o felici. Come diventare adulti in un’epoca di smarrimento” (Rizzoli). A dialogare con l’autrice, la giornalista Valentina De Poli. Altro appuntamento serale con la rassegna dedicata alle tecnologie digitali: Massimo Mantellini conversa sul suo “Invecchiare al tempo della rete” (Einaudi) con Fiamma Goretti, esperta di comunicazione e campagne sociali e Paolo Dello Vicario, esperto di Performance Marketing e AI (Mediateca Montanari, ore 21). Parte la serata dedicata ai graphic novel con l’illustratore e fumettista Majid Bita, intervistato dai critici di fumetti Virginia Tonfoni e Alessio Trabacchini sul suo libro d’esordio “Nato in Iran” pubblicato da Canicola (San Francesco, ore 21). Il primo appuntamento della serata in piazza XX Settembre sarà con Piero Ignazi e il suo libro “Il polo escluso. La fiamma che non si spegne: da Almirante a Meloni” (Il Mulino). L’autore ne parla con l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini e la giornalista Alessandra Longo (alle 21). In contemporanea Flavio Caroli sarà al Chiostro delle Benedettine per la rassegna ‘Arte, una storia per tutti’ con il libro scritto insieme con Fabio Fazio “Voi siete qui. Discorso sull’arte intorno a noi” (Rai Libri). L’autore conversa con la storica dell’arte e curatrice della rassegna Marta Paraventi.

Appuntamento con la filosofia al Chiostro delle Benedettine (ore 22): Cristina Dell’Acqua, in una conversazione con il filosofo, giornalista e curatore della rassegna Armando Massarenti, presenta al pubblico del festival “La formula di Socrate. Conosci te stesso e diventa chi sei” (Mondadori). Alla Mediateca Montanari (ore 22) incontriamo la narrativa balcanica con Bashkim Shehu, autore del libro “L’incrocio e l’abisso” (BESA MUCI Editore), intervistato dal direttore di Passaggi Giovanni Belfiori e dalla giornalista del Resto del Carlino Benedetta Iacomucci. Proseguono gli incontri sul palco centrale di piazza XX Settembre (ore 22) con Luca Steinmann che ci parlerà di “Il fronte russo. La guerra in Ucraina raccontata dall’inviato tra i soldati di Putin” (Rizzoli). L’autore conversa con Esma Çakir, giornalista e presidente dell’Associazione della Stampa Estera. Un mix di satira e narrativa accoglierà il pubblico della rassegna dedicata al fumetto: sul palco della San Francesco (ore 22), la presentazione dell’ultimo progetto editoriale di Maicol & Mirco “Gli scarabocchi di Maicol & Mirco – Pfui” (Bao Publishing), insieme con il critico di fumetti Alessio Trabacchini. Che cosa c’è da ricordare in trent’anni di storia di una band improbabile? A raccontarcelo sarà la Bandabardò durante la presentazione del libro “Se mi rilasso collasso” (Baldini+Castoldi), sul palco del Pincio (ore 22) insieme a Davide Morresi (Read and Play).

Gli appuntamenti in tarda serata iniziano con la presenza, attesa sul palco del Pincio, dell’attrice e conduttrice tv Natasha Stefanenko, che presenterà il suo “Ritorno nella città senza nome”, un thriller autobiografico edito da Mondadori (alle ore 23). L’autrice conversa con la scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarapica. In tarda serata anche la rassegna dedicata alla scienza: al Chiostro delle Benedettine Ruggero Rollini presenta “C’è chimica in casa. La scienza quotidiana che ti migliora la vita” (Mondadori), in dialogo con il rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari. Il festival di graphic novel termina con la premiazione di Marco Ceccolini vincitore del concorso ‘Una Lettura fra le Nuvole’ realizzato in collaborazione con La Lettura - Corriere della Sera. Sotto il cielo stellato della San Francesco, ad anticipare l’appuntamento, sarà la presentazione di “Isa vince tutto” (Rulez) di Rita Petruccioli, presidente di giuria nel concorso di graphic, e Lorenzo Ghetti, che dialogheranno sul palco con i critici di fumetto Virginia Tonfoni e Alessio Trabacchini (ore 23).

Programma e aggiornamenti su www.passaggifestival.it.