Autotrasporti, Casini (PD): "Approvata la mozione per i progetti di salvaguardia degli autotrasporti post Covid-19"

23/06/2023 - “Grazie all’atto votato in Consiglio”, commenta l’esponente dem, ”la Regione Marche si farà promotrice di azioni di sensibilizzazione presso gli studenti degli ultimi due anni degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali delle Marche, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore, al fine di far conoscere le potenzialità del settore dell’autotrasporto e le tipologie di professionalità richieste, compresi i percorsi formativi e le necessarie abilitazioni per poter svolgere la professione di autotrasportatore".

"Voglio ringraziare” , commenta Casini, "Roberto Galanti, segretario nazionale PMIA autotrasporto UNILAVORO e PRIMATRAS, per aver collaborato alla redazione di questo importante atto di indirizzo politico che verrà concretizzato dalla Giunta. La Regione verificherà inoltre la possibilità di attivare bandi per concedere voucher per il settore per percorsi formativi professionalizzanti al fine di contribuire all’integrazione immediata nel mercato del lavoro e anche per acquisire patenti e autorizzazioni.”