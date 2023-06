Ancona: Ancona Jazz compie 50 anni! I big del Jazz chiamati a festeggiare una stagione storica

6' di lettura

23/06/2023 - Cinquanta davvero senza saltarne neanche uno! E' lo slogan coniato da Ancona Jazz per sottolineare un traguardo effettivamente fuori dall'ordinario: il raggiungimento, quest'anno, di 50 anni consecutivi di vita e attività ad Ancona e nel suo territorio

L'avvio del percorso di una delle più longeve realtà italiane dedicate al jazz risale infatti al lontano ottobre 1973, grazie alla passione di tre giovanissimi amici, uno dei quali, Giancarlo Di Napoli, attuale direttore artistico, neanche maggiorenne. Da allora non si sono più fermati. In mezzo secolo di attività Ancona Jazz ha portato nel territorio marchigiano star mondiali come Chet Baker, Stan Getz, Wynton Marsalis, Pat Metheny, Keith Jarrett, Gilberto Gil, Chick Corea, he Manhattan Transfer, Art Pepper, Sonny Rollins, Art Blakey, Lionel Hampton e molti altri.

L’edizione del cinquantennale di Ancona Jazz, che avrà inizio il 3 luglio 2023 con Ancona Jazz Summer Festival per concludersi a marzo 2024, con il “compleanno” ufficiale del Festival, sarà dunque un’edizione molto speciale caratterizzata dalla presenza dei più grandi trombettisti italiani – Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Enrico Rava – oltre che dalla consueta collaborazione con la Colours Jazz Orchestra .

Ancona Jazz Summer Festival 2023 sarà, infatti, incentrato sulla tromba, regina degli strumenti fin dai primordi tanto da lasciare una traccia indelebile nella storia ultracentenaria del jazz.

A presentare questa speciale edizione del festival estivo, che si svolgerà ancora una volta nella suggestiva Corte della Mole Vanvitelliana, sono stati oggi il Sindaco Daniele Silvetti con l'assessore alla Cultura Anna Maria Bertini che hanno sottolineato l'apprezzamento per la rassegna che costituisce una delle eccellenze nel panorama culturale e musicale cittadino.- Grazie all'adesione ai circuiti I-JAZZ, European Jazz Network e Marche Jazz Network, la programmazione curata da Spazio Musica rimbalza oltre i confini regionali e nazionali e può contare su contributi e partenrship che contribuiscono a diffondere e promuovere la conoscenza e la fruizione di un genere musicale affascinante. L'apertura del Festival sarà preceduta da un'anteprima presso il Teatro del Parco del Conero, a Sirolo, che il 2 luglio ospiterà la COLOURS JAZZ ORCHESTRA con Joyce Elaine Yuille. A portare il saluto del presidente pro tempore del parco, Picciafuoco, l'arch. Giacomo Circelli che ha sottolineato la bellezza del connubio tra musica e natura. Il concerto del 2 luglio a sua volta inaugurerà il cartellobe degli eventi musicali dell'area protetta. Alla presentazione di AJSF ha partecipato anche Marco Moroder delle omonime cantine da anni partner di Ancona Jazz con “Calici di Note”, in ogni stagione dell'anno.

La 50° edizione dell'Ancona Jazz Summer Festival, diretto da Giancarlo Di Napoli, è realizzata con il sostegno del Comune di Ancona, della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

I CONCERTI DELLE QUATTRO SERATE DEDICATE ALLA TROMBA NEL JAZZ

Sarà la tromba di Fabrizio Bosso, lunedì 3 luglio, ad inaugurare le serate dei grandi concerti del cinquantennale nello splendido scenario della settecentesca Mole. Con lui sul palco Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. Protagonista della serata successiva, martedì 4 luglio, sarà la Colours Jazz Orchestra, con la direzione di Massimo Morganti, impegnato anche al trombone, e Alex Sipiagin alla tromba e flicorno con il progetto originale “Mad Thad”, dedicato al trombettista statunitense Thad Jones, famoso arrangiatore e leader di un’orchestra tra le più ammirate negli anni ’60. Mercoledì 5 luglio ad esibirsi sul palco della Mole sarà l’atteso e acclamato duo con Paolo Fresu alla tromba, flicorno, effetti e il cubano Omar Sosa al pianoforte, tastiere e effetti, con il nuovo progetto “Food”. Paolo Fresu, uno dei musicisti nazionali più richiesti e conosciuti al mondo fa del lirismo il suo marchio inconfondibile. Un bagaglio espressivo sconfinato nel quale non poteva mancare l’impronta della terra d’origine, la Sardegna.. A chiudere il ciclo dei grandi concerti di tromba dedicati ai 50° anniversario del Festival sarà, giovedì 6 luglio, il grande Enrico Rava, al flicorno, accompagnato dal trio del pianista Alessandro Lanzoni, con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria. Enrico Rava è senza dubbio il jazzista italiano più noto a livello mondiale, e non solo al pubblico del jazz. Ancona Jazz l’ha ospitato per la prima volta nel 1983 e l’ultima nello splendido concerto con Tomasz Stanko nel 2017 alla Mole.

INFO CONCERTI E BIGLIETTERIA

Mole Vanvitelliana - ore 21:30

(in caso di pioggia > Cinema Teatro Italia - corso Carlo Alberto, 79)

Abbonamento 4 serate alla Mole: intero € 55,00 / ridotto* € 45,00

Biglietti

• lunedì 3 luglio > Fabrizio Bosso Quartet – “We 4”

• martedì 4 luglio > Colours Jazz Orchestra – “Mad Thad” feat. Alex Sipiagin

• giovedì 6 luglio > Enrico Rava incontra Alessandro Lanzoni Trio ingresso: posto unico numerato € 15,00 / ridotto* € 13,00

• mercoledì 5 luglio > Paolo Fresu & Omar Sosa – “Food” Ingresso: posto unico numerato € 20,00 / ridotto* € 17,00

*ridotto > giovani fino a 21 anni, adulti oltre 65, soci ARCI, soci COOP, soci FAI.

PREVENDITA Prevendita biglietti c/o Casa Musicale, c.so Stamira 68, Ancona

Punti vendita del circuito Vivaticket e prevendita online su Vivaticket.com

La sera del concerto la biglietteria alla Mole è aperta dalle ore 20,00

Al costo di biglietti e abbonamento va aggiunto il diritto di prevendita

UFFICIO STAMPA | CONTATTI cell. +39 347 694 1597 | e-mail info@anconajazz.com | www.anconajazz.com

ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL ANTEPRIMA

02 luglio Teatro del PARCO del CONERO INGRESSO LIBERO E GRATUITO

COLOURS JAZZ ORCHESTRA meets JOYCE ELAINE YUILLE ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL

03 luglio Corte della MOLE VANVITELLIANA Fabrizio BOSSO quartet “We4”

04 luglio Corte della MOLE VANVITELLIANA COLOURS JAZZ ORCHESTRA “Mad Thad” feat. Alex SIPIAGIN

05 luglio Corte della MOLE VANVITELLIANA Paolo FRESU & Omar SOSA “FOOD”

06 luglio Corte della MOLE VANVITELLIANA Enrico RAVA meets Alessandro LANZONI trio AJ50 - Summer 2023 -



COMPLETANO IL CARTELLONE :

12 luglio 1Tenuta MORODER Andrea POZZA trio - “Blue Toy” feat Mila OGLIASTRO

16 luglio Tenuta MORODER Benito GONZALEZ trio

18 luglio MOLE VANVITELLIANA Mostra in Sala Polveri proiezione “HOMETOWN” in Arena Cinema

27 luglio NUMANA, Fattoria Le Terrazze TREM AZUL- "Doce presença"

11 agosto NUMANA, Fattoria Le Terrazze ORCHESTRA GIOVANILE DI SASSOFONI

15 agosto Tenuta MORODER Andromeda TURRE quintet

19 agosto OFFAGNA, Piazza del MANIERO Giacomo UNCINI all stars quintet

23 agosto NUMANA, Fattoria Le Terrazze Lisa MANARA quartetto “L’Urlo dell’Africanità”

26 agosto OFFAGNA, Villa Malacari Silvia MANCO/Francesco LENTO duo