Fano: Passaggi Festival, il programma di venerdì: tra gli ospiti Nando Dalla Chiesa, Gigliola Cinquetti, Mario Giordano, Silvia Ziche, Elvira Dones e Paolo Nori

22/06/2023 - Nando Dalla Chiesa sul palco con Gigliola Cinquetti, Paolo Nori, Elvira Dones, Salvatore Rossi, Umberto Ciauri, Silvia Ziche, Annarita Briganti, Mario Giordano, Matteo B. Bianchi sono soltanto alcuni degli ospiti che venerdì 23 giugno parteciperanno a Passaggi Festival, l’evento dedicato al libro che prosegue a Fano fino a domenica 25, con un ricco calendario di eventi e di presentazioni librarie a ingresso gratuito.

Nel programma della terza giornata si inserisce la rassegna ‘Piccoli asSaggi’ dedicata alla saggistica per diventare grandi e l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Come in una vertigine/ realtà e messa in scena’ a cura di Associazione Centrale Fotografia, proseguono i laboratori e le letture per i bambini, gli incontri del mattino e quelli dedicati al benessere, il festival di graphic novel, gli aperitivi scientifici organizzati dall’Università di Camerino e le rassegne tematiche su arte, tecnologie digitali, filosofia, scienza ed economia.

Si parlerà del piacere e dell’estetica del dolce nell’incontro mattutino di ‘Buongiorno Passaggi’ (Bon Bon Art Cafè, Lido – ore 9.30), con Maddalena Borsato e “Il dolce. Una relazione estetica” (Edizioni ETS). L’autrice dialoga con la filosofa Ippolita Bonci Del Bene.

Nel pomeriggio continuano i momenti dedicati ai più piccoli a Bagni Torrette (ore 16) e alla Mediateca Montanari (ore 16.30): ci si divertirà con il laboratorio di chimica dedicato a slime, vermi e polimeri e con il gioco della tombola olfattiva e gustativa nell’iniziativa ‘Riconosci e mangia la foglia’ organizzata dell’Università di Camerino. Sarà, invece, al Pincio ‘In cucina con frolla’ il laboratorio a cura di Francesco Tenaglia e dei ragazzi del Microbiscottificio Frolla dove i bambini avranno un cappello da creare, un grembiule da personalizzare e un forno magico da azionare (dalle ore 17.30). Per i piccolissimi (dai tre anni) proseguono anche gli appuntamenti di ‘Leggiamo i libri a bassa voce’ a cura di Mediateca Montanari e Volontari Nati per Leggere (alle ore 18).

Il pomeriggio prosegue in centro storico, alla San Francesco, con Annalisa Perissa Torrini e “La città di Vitruvio per Leonardo. Le mostre del cinquecentenario” (Marsilio). Alle 18, la storica dell’arte -curatrice del volume insieme con Paolo Di Teodoro- dialogherà con Anna Maria Ambrosini Massari professoressa ordinaria di Storia dell’Arte Moderna dell’università di Urbino, Paolo Clini direttore scientifico di DheKalos e Oscar Mei, coordinatore scientifico del Centro Studi Vitruviani.

Terza presentazione libraria per “Fuori Passaggi aMare”, che porta libri e lettori sulla spiaggia di Bagni Elsa (Fosso Sejore, alle 18.30). L’ospite è Cristiana Allievi, autrice di “Incontri con donne straordinarie” (Il Sole 24 Ore), che converserà con Antonino Di Gregorio, consulente editoriale.

Apre alla Mediateca Montanari un altro appuntamento molto seguito dai piccoli lettori: “Piccoli asSaggi, la saggistica per diventare grandi” con Guido Quarzo e Anna Vivarelli, che alle 18.30 presenteranno “Il mio nome è Tartaglia” (Editoriale Scienza), insieme con Valeria Patregnani, direttrice del Sistema Bibliotecario di Fano.

Proseguono i “Calici di Scienza” con il docente di Bioscienze di Unicam Michele Bellesi (Uccellin Bel Verde, ore 18.30), che discuterà delle funzioni del sonno, fornendo al pubblico alcuni semplici consigli su come dormire bene per mantenere uno stato di salute ottimale.

Il Bastione Sangallo accoglierà la terza pratica laboratoriale a cura dell’Associazione Meditamondo (ore 18.30), alla quale seguirà la presentazione del libro di Umberto Ciauri “Se non puoi cambiare il vento, dirigi le vele. Guida astrologica alla crescita personale” (Baldini + Castoldi). L’autore converserà con la vicepresidente della commissione Cultura della Camera dei Deputati Giorgia Latini, Francesca Filauri consigliere della Fondazione Marche Cultura e l’attrice Sara Zanier.

Il presidente TIM e già direttore generale della Banca d’Italia Salvatore Rossi porterà sul palco del Chiostro delle Benedettine (ore 19) il suo “Breve racconto dell’Italia nel Mondo attraverso i fatti dell’economia” (Il Mulino) in dialogo con Alberto Orioli, vicedirettore del Sole 24 Ore. Mentre nella suggestiva cornice della San Francesco (alle 19), Annarita Briganti ci farà conoscere “Gae Aulenti. Riflessioni e pensieri sull’ Architetto Geniale” (Cairo Editore). L’autrice converserà con le giornaliste Flavia Fratello e Tiziana Ragni.

In contemporanea è in programma l’incontro con firmacopie di Nando dalla Chiesa con Soci e Consumatori Coop (Supermercato Coop “Fano Piceno”) e il ‘Salotto di Passaggi’ con la scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarapica che accoglierà autori e ospiti nei giardini del Pincio tra chiacchiere e aperitivi.

Si torna a parlare di arte con Stefano Zuffi, autore del libro “Il Racconto dell’arte italiana. Da Bernini a Canova” (Hoepli), sul palco del Chiostro delle Benedettine (ore 21) insieme con Bonita Cleri, docente di Storia dell’Arte dell’Università di Urbino.

Passaggi si rivolge anche al pubblico più giovane, appassionato di spettacolo, musica e social, con la rassegna ‘Fuori Passaggi’. Il primo ospite della serata è Francesco Sole (ore 21) con “La storia d’amore che ti cambierà la vita” (Sperling & Kupfer), in dialogo con la giornalista e content creator Elisa Impiduglia.

Per la rassegna ‘Futuropresente’ dedicata alle tecnologie digitali, ci inoltreremo con Simone Severini “Nella terra dei qubit. La fisica quantistica e i confini dell’informatica” (Trefoglie). L’autore converserà con Paolo Dello Vicario, esperto di Performance Marketing e AI (Mediateca Montanari, ore 21).

Anche il primo appuntamento in piazza XX Settembre sarà alle 21: sul palco centrale l’ospite sarà Mario Giordano con il libro “Maledette iene. Quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie” (Rizzoli). L’autore conversa con la giornalista Sara Manfuso (La Notizia). L’incontro si avvarrà della presenza di un interprete LIS, in collaborazione con la sezione di Pesaro e Urbino dell’E.N.S., ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi.

Sempre alle 21, nella chiesa di San Francesco è in programma la terza serata del festival dedicato ai graphic novel ‘Passaggi fra le Nuvole’. Samuele Canestrari, conversando con Alma Animatori (Associazione Libera Marchigiana Animatori), presenterà il suo ultimo progetto editoriale “Urlare alla morte con la testa nel cuscino”, pubblicato da Tricromia.

Per le mostre di Passaggi inaugura “Come una vertigine/realtà e messa in scena” (ore 21.15) la mostra fotografica a cura di Marcello Sparaventi organizzata dall’Associazione culturale Centrale Fotografia in collaborazione con Cinema Masetti Fano (fino al 4 luglio al Caffè Centrale e a CentralEdicola, ingresso gratuito). Proseguono, invece, fino al 6 luglio “Mondi” di Luca Caimmi, mostra itinerante delle illustrazioni tratte dall’omonimo libro (sedi: ‘PariCentro’ e Terra Bar à Vins Enoteca) e fino al 31 luglio l’esposizione di ‘Una lettura fra le nuvole’ la selezione delle opere del concorso per graphic novel realizzato in collaborazione con La Lettura, il settimanale culturale del Corriere della Sera (Memo). L’apertura della mostra “Traumaturgie artistiche” per problemi indipendenti da Passaggi e dall’organizzazione è stata rinviata a data da destinarsi.

Tanti gli appuntamenti nella tarda serata (alle 22): attesissimo è l’arrivo sul palco centrale di Nando Dalla Chiesa che converserà sul suo ultimo libro “La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di educazione civica” (Bompiani) con la cantante e attrice Gigliola Cinquetti.

Massimo Mugnai ci spiegherà “Come non insegnare la filosofia” (Raffaello Cortina Editore) insieme al filosofo e giornalista Armando Massarenti (Chiostro delle Benedettine), mentre Matteo B. Bianchi porterà sul palco di ‘Fuori Passaggi’ (Pincio) “La vita di chi resta” (Mondadori), intervistato dalla scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarapica. Protagonista della rassegna dedicata alla narrativa di “Europa/Mediterraneo” sarà Elvira Dones con “La breve vita di Lukas Santana” (La nave di Teseo) nell’evento organizzato in collaborazione con Albania Letteraria e il blog Il Cappuccino delle Cinque, con il patrocinio del Consolato della Repubblica d’Albania a Milano). L’autrice converserà con Anna Lattanzi, capo redattrice di Albania Letteraria e la critica letteraria Carolina Iacucci (Mediateca Montanari).

Gli incontri di “Passaggi fra le nuvole” proseguono sotto il cielo stellato della San Francesco con Luca Lepri che presenta il suo “LL: Vignette mai viste!” (Self-publishing) in una conversazione con l’esperto di fumetti e curatore della rassegna Giovanni Di Bari (ore 21.50). A seguire, Silvia Ziche presenterà il suo “La Gabbia” (Feltrinelli Comics) con i critici di fumetti Virginia Tonfoni e Alessio Trabacchini.

In tarda serata (alle ore 23.00) altri appuntamenti di grande interesse a partire dalla presenza, in piazza XX Settembre, di Paolo Nori che presenterà il suo “Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Noi e Anna Achmatova” (Mondadori). L’autore, attraverso un monologo con immagini, ci racconterà la figura della grande poetessa russa che, a quasi settant’anni dalla morte, è ancora di una potenza straordinaria.

Proseguono gli appuntamenti con la scienza: Giacomo Destro parlerà di “Ragione di stato, ragione di scienza. Storie di scienza, spionaggio e politica internazionale” (Codice Edizioni), in una conversazione con Francescomaria Tedesco, docente dell’Università di Camerino e collaboratore de Il Fatto Quotidiano (Chiostro delle Benedettine).

Al Pincio chiuderà con l’incontro delle 23.00 anche il ‘Salotto di Passaggi’: Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano parleranno del loro libro “Donna Summer. La voce arcobaleno. Da disco queen a icona pop” (Coniglio editore). Tra musica e parole conduce il critico musicale e Dj Luca Valentini.

Il programma e gli aggiornamenti sono sul sito www.passaggifestival.it.