Biancani: "Non accolta la proposta di prevedere sostegni a chi usa la bicicletta per andare a lavoro o a scuola"

3' di lettura

22/06/2023 - Non è stata accolta, dalla Regione, la proposta, presenta con un’interrogazione dal Vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani, per “avviare dei bandi per sostenere economicamente i Comuni nella realizzazione di progetti volti a favorire l’uso della bicicletta da parte dei cittadini, in particolare negli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, attraverso dei sistemi di incentivi che premino i ciclisti proporzionalmente ai chilometri percorsi”.

Sistemi di premialità – spiega Biancani - che si stanno diffondendo da alcuni anni anche in Italia, che prevedono che vengano messi a disposizione dei cittadini una applicazione da installare sul proprio telefono cellulare e/o dei sensori da applicare sulla bicicletta, che registrano e certificano i chilometri percorsi in base ai quali i cittadini ricevono poi premi in denaro o sconti presso esercizi commerciali. Questi progetti hanno un costo per i Comuni, legato all’utilizzo e all’eventuale personalizzazione della piattaforma digitale e dell’app utilizzate, e alle somme da erogare sotto forma di premi monetari ai cittadini o per il convenzionamento con gli esercizi commerciali. Con più fondi a disposizione i Comuni potrebbero predisporre progetti di lunga durata e rivolti ad ampie fette di popolazione.

La mia proposta andava in questa direzione e spero che in futuro si riesca a lavorare ad un bando, finanziato direttamente dalla Regione, che permetta ai Comuni di organizzare servizi di questo tipo. Questi incentivi completerebbero il percorso che, da anni, nel nostro territorio, Comuni e Regione stanno portando avanti investendo in una rete di piste ciclabili sempre più vasta, attrezzata e sicura. Infrastrutture sostenibili, interconnesse tra loro ed integrate con sistemi di trasporto pubblico. Manca, infatti, una spinta diretta al singolo cittadino a cambiare le proprie abitudini sugli spostamenti più frequenti, promuovendo la bicicletta come mezzo principale.

La buona notizia è che da settembre – commenta Biancani - grazie a 900 mila euro di fondi nazionali destinati alle Marche, i Comuni di Pesaro, Fano e Urbino attiveranno, in collaborazione con Adriabus, dei progetti per integrare lo spostamento tramite mezzi pubblici con quello con mezzi in sharing, ovvero i monopattini e le biciclette noleggiabili tramite app, che già si possono trovare nelle nostre città. I fondi permetteranno di creare scontistiche e abbonamenti che renderanno più semplice ed economico utilizzare monopattini e bicilette per raggiungere le fermate o per spostarsi una volta arrivati in autobus. Questi fondi nazionali sono importanti per incentivare la mobilità sostenibile ma resto convinto che serva qualcosa in più.

Dobbiamo sviluppare una pratica amministrativa che non si limiti a facilitare l’uso della bici, ma che lo premi proprio, in quanto comportamento utile alla collettività. Il grande traffico che si genera nelle ore di punta all’ingresso e all’uscita delle scuole, degli uffici e delle fabbriche, che produce inquinamento, pericoli e rumore è sotto gli occhi di tutti ed è diventato ormai insostenibile. Mentre, chi va a scuola o al lavoro in bici, non produce traffico né produce inquinamento, facendo un doppio servizio alla collettività. Per cui mi auguro che la Regione riveda la scelta di non prevedere un bando a sostegno di chi usa la bicicletta per andare al lavoro o a scuola. L’interrogazione era stata sottoscritta anche da Micaela Vitri e dal gruppo PD.