Ostra: "Dal Fango al Terzo Paradiso", presentato il progetto di rinascita della scuola primaria di Pianello dopo l'alluvione

21/06/2023 - E' stato presentato, presso la scuola primaria Don Morganti di Pianello di Ostra l’ambizioso Progetto di ricostruzione dell’area esterna “Dal Fango al Terzo Paradiso”.

Il progetto, nato da una proposta del Presidente del Rotary Club di Senigallia, dr Giovanni Consalvo Traina, grazie alla progettazione dei soci, architetto Alberto Bacchiocchi e ingegnere Massimo Spadoni Santinelli, persegue l’intento di ricreare lo spazio esterno della scuola primaria Don Morganti di Pianello di Ostra danneggiato a seguito degli eventi dell’alluvione del 15 settembre 2022. In particolare, prevede la realizzazione di una nuova recinzione attorno all’area esterna di pertinenza della scuola e di un marciapiede adiacente all’ingresso principale. Grazie all’intervento programmato, caratterizzato anche dalla presenza di sedute interne ed esterne atte a creare spazi di apertura e condivisione, la scuola, caratterizzata dalla vocazione green, sarà non solo sicura, ma anche bella e stimolante per aiutare i bambini a sprigionare la loro creatività.

Erano presenti per illustrare il progetto, oltre al Dirigente Scolastico, Marilena Andreolini, il Sindaco del Comune di Ostra, Federica Fanesi, l'ex Dirigente dell’Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n.8 dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”, Maurizio Mandolini, il Dottor Massimo Iavarone, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, il Presidente del Rotary Club di Senigallia, dr Giovanni Consalvo Traina, la professoressa Gianna Prapotnich in rappresentanza del Governatore Rotary del Distretto 2090 del Rotary Club, dr Paolo Giorgio Signore, i progettisti, il coordinatore del progetto, Paolo Giacometti, ed i segretati regionali delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL, Daniele Boccetti, Giovanni Giovannelli e Giorgio Andreani.

Le Organizzazioni Sindacali, attive su diversi fronti per offrire ristoro alle situazioni di maggiore difficoltà, hanno comunicato la scelta di destinare a favore del Progetto “Dal Fango al Terzo Paradiso” una cospicua donazione proveniente dagli associati della Regione Marche. Il Dottor Iavarone, intervenuto per conto del Vice Direttore Generale Luca Galeazzi, ha voluto ricordare i due studenti, Noemi Bartolucci e Mattia Luconi, morti nell’alluvione a pochi chilometri da questa scuola. Ha poi lodato l’intervento del Rotary Club e delle Organizzazioni sindacali che hanno reso possibile con le loro donazioni il progetto che oggi viene presentato alla Comunità.

Il progetto rappresenta, pertanto, il frutto della sinergia virtuosa tra l’Istituto Scolastico, il Comune di Ostra, l’Unione dei Comuni, l’Ufficio Scolastico Regionale, il Rotary Club (occupatosi non solo della progettazione, bensì anche della divulgazione e promozione mediante il lancio di una campagna di crowdfunding) e le Organizzazioni Sindacali che hanno mostrato sensibilità ed attenzione al mondo della scuola. Un ruolo importante sarà svolto, altresì, dal Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Politecnica delle Marche che, considerata la vocazione green del plesso, curerà la realizzazione di un orto botanico.

L’incontro è terminato con l’auspicio della Dirigente Scolastica di potersi rivedere a settembre per inaugurare l’opera progettata.