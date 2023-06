Fermo: Sant’Elpidio a Mare: storia, cultura e convivialità - il 23, 24 e 25 giugno torna “Enosophia - I giorni del Bacci”

4' di lettura

21/06/2023 - Torna a Sant’Elpidio a Mare “Enosophia - I giorni del Bacci”, manifestazione promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Di Arte in Vino e Tipicità. Dal 23 al 25 giugno, il centro storico ospiterà convegni per i professionisti del settore ma anche degustazioni aperte a tuttti.

Il centro storico di Sant’Elpidio a Mare torna protagonista di un altro weekend di eventi. Dopo il primo degli “Aperitivi al Borgo” di venerdì scorso e la festa anni ‘50 Sotto un Cielo a Pois di sabato, il fine settimana del 23, 24 e 25 giugno sarà dedicato all’enogastronomia. Queste le date scelte, infatti, per “Enosophia - I giorni del Bacci”, l’evento nato nell’ambito del Grand Tour delle Marche organizzato da Tipicità e promosso da Amministrazione Comunale e associazione Di Arte in Vino. Enosophia nasce con l’intento di offrire un momento di approfondimento culturale sul mondo del vino, rendendo al contempo omaggio alla figura dell’elpidiense Andrea Bacci, filosofo, medico e scrittore rinascimentale, autore del primo vero trattato sul vino. L’evento è stato concepito per rivolgersi, da un lato, agli esperti del settore - studiosi, produttori, sommelier, enologi - dall’altro al pubblico più generale, invitato ad avvicinarsi al mondo del vino e a scoprirne la cultura e la storia. Il programma della tre giorni rispecchia pertanto la duplice finalità dell’evento: a convegni e incontri tecnici, riservati ai professionisti del settore, si affiancano degustazioni a ingresso libero con approfondmenti aperti a tutti. “Abbiamo voluto affiancare all’aspetto storico, tecnico, culturale del vino, che è il punto forte di questa manifestazione, anche una programmazione più conviviale, per parlare a un pubblico che sia il più ampio possibile”, spiega il sindaco Alessio Pignotti; “nel programma che abbiamo stilato e che è frutto della collaborazione con le varie associazioni, tra cui Di Arte in Vino, Assoenologi, Tipicità, troviamo di tutto, partendo dalle competenze più tecniche fino ai momenti di maggiore convivialità”. Tra questi, di certo c'è la cena in bianco, in programma per la serata di sabato 24 giugno. “Abbiamo voluto riproporre la seconda edizione della cena in bianco nell’ambito di Enosophia pensando al connubio vincente che esiste tra cibo e vino”, spiega a tal proposito l’assessore alla cultura Michela Romagnoli; “nella magica cornice di Piazza Matteotti, riproporremo un evento che replica il format dello scorso anno: coinvolgeremo i ristoratori con dei menù da asporto, mentre il bianco, colore della pace, dei nuovi inizi, sarà protagonista assoluto negli allestimenti”, prosegue.

IL PROGRAMMA. A entrare nel merito del programma di Enosophia è Marino Calvigioni, Presidente dell’Associazione Di Arte in Vino. Si parte venerdì 23 giugno, alle 9:30 con un convegno di Assoenologi Marche al Teatro Cicconi e dedicato all'“Innovazione in vitivinicoltura”. “Un momento di approfondimento fondamentale, che evidenzia come Sant’Elpidio a Mare sia ormai diventata una delle tappe fondamentali per gli esperti del settore”, spiega il Direttore di Tipicità Angelo Serri; “sarà un momento di prezioso confronto tra studiosi e produttori, soprattutto perché si affronterà un tema come quello dell’innovazione”. La sera di venerdì 23 sarà la volta, invece, di una lezione di avvicinamento al vino aperta a tutti. “Con ImpariAMO il vino”, spiega Stefano Isidori, Presidente di AIS Marche, “vorremmo far capire al pubblico come approcciare un calice di vino, fornendo le basi di una cultura del vino, cosa che molto spesso manca”. L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma su prenotazione e per un massimo di circa 50 persone per la parte di degustazione. Sabato, come già spiegato, sarà la volta della cena in bianco. Domenica 25 giugno, invece, giornata conclusiva che vedrà un momento di approfondimento culturale dedicato al Bacci, alle ore 17:30, con il convegno “L’unicorno in medicina. Discorso di Andrea Bacci”, curato dall’associazione Di Arte in Vino, che vedrà l’intervento della Prof.ssa Giachino dell’Università di Torino e fornirà un punto di vista nuovo e originale sulla poliedrica figura del Bacci. Dalle 19:30, le cantine partecipanti ad Artevinando si ritroveranno invece in piazza per una degustazione generale. Saranno presenti anche i prodotti gastronomici di varie aziende locali. Dulcis in fundo chiusura con il sorriso con lo spettacolo del comico Piero Massimo Macchini, alle 21:30 in Piazza Matteotti.



“Abbiamo pensato a un programma pieno e completo”, spiega Calvigioni; “ma non finisce qui, perché il 7 luglio riproporremo la cena itinerante, e poi chissà, a settembre/ottobre anche nuovi eventi, in vista poi del prossimo anno e delle celebrazioni dei 500 anni della nascita del Bacci”. Sulla questione chiude anche il sindaco Pignotti, ricordando come anche in Regione si stia lavorando per rendere omaggio alla figura dello studioso elpidiense e come, senza dubbio, verranno organizzati eventi e manifestazioni di concerto con le varie associazioni.