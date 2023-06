Fano: Sky Calciomercato a Fano? Soltanto un ‘arrivederci’: buone le speranze per un bis. Bonan: “È stato bellissimo stare con voi”

4' di lettura

21/06/2023 - Venti ore di messa in onda tra dirette, repliche e collegamenti. Al centro non soltanto i primi colpi di mercato, ma anche Fano e le Marche, che si godono gli effetti di una promozione turistica chiamata a passare sempre più spesso attraverso vetrine televisive come quella di Sky. Il celebre programma itinerante ‘Calciomercato L’Originale’ ha infatti stazionato per una settimana – dal 12 al 16 giugno - nell’ex Chiesa di San Francesco, una location di per sé suggestiva resa ancor più magica dall’illuminazione allestita da Sky. Un’operazione – finanziata da Regione e Comune - dagli importanti risvolti d’immagine che pare destinata a non finire qui.

Sembra infatti esserci la disponibilità di tutti i fautori dell’iniziativa affinché la cosa possa ripetersi il prossimo anno. È l’auspicio del sindaco Massimo Seri, che ha parlato di un bilancio con lode. “Non poteva andare meglio – ha detto -, perché ne è uscita un’immagine qualificata della città di fronte a milioni di italiani. Il risultato vale molto più dell’investimento sostenuto, con apprezzamenti che mi sono arrivati da più parti”. La bontà dell’iniziativa è stata ribadita anche dall’assessore al turismo ed eventi Etienn Lucarelli. “Sono stato bombardato di sms da parte di persone che vivono fuori Fano – ha raccontato -, ed è la prova di quanto il tutto abbia funzionato. Progetti come questo, a differenza di altri, riescono a mettere al centro la città e le sue caratteristiche più identitarie”.

Buoni segnali sono arrivati soprattutto da Marco Bruschini, direttore dell’Atim (Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche). “Ci saremo anche l’anno prossimo”: questa la sua mezza promessa che sembra però essere intera. “È questo il tipo di promozione che vogliamo per la nostra regione – ha aggiunto -, ed è così che potremo fare il salto di qualità. Le Marche sono una regione attiva che vuole essere protagonista”. D’altronde vetrine del genere sono cosa rara. “Per Fano è stato l'evento promozionale più grande degli ultimi dieci anni - ha rimarcato il consigliere regionale fanese Luca Serfilippi – perché non si è trattato di uno spot fine a se stesso, ma di un impegno lungo una settimana di fronte a milioni di telespettatori”. Oltre 2 contando anche le repliche, dato che ne ha fatto il programma di Sky più visto della settimana in questione. Senza dimenticare i collegamenti di Luca Marchetti nel Tg di Sky Sport 24 (altri 600 mila contatti unici) e gli 80 totali tra post, storie e reel che i protagonisti della trasmissione hanno condiviso sui propri canali social e su quelli di Sky Sport: un tesoretto da 1 milione di visualizzazioni in cinque giorni.

Una promozione territoriale in piena regola, dunque, che non è limitata all’ex cchiesa di San Francesco. Al di là dello spot ufficiale e delle ‘cartoline’ dedicate alle Marche, Fano è stata la vera protagonista. Le telecamere hanno infatti rilanciato tra gli abbonati Sky la bellezza di monumenti e luoghi come l’Arco d’Augusto, la Fano romana, il Pincio, la Corte Malatestiana, il Museo Civico, la Pinacoteca San Domenico, la Darsena Borghese, la Rocca Malatestiana, il Bastione Sangallo, Piazza XX Settembre, la Biblioteca Federiciana, il lungomare di Sassonia, Lido e Arzilla e l’entroterra fanese. E poi ancora focus sulla Fano dei Cesari, il Carnevale, la Pandolfaccia, Passaggi Festival e prodotti fanesi come la Moretta.

Imponente anche la macchina di Sky arrivata in città, con un camion regia 4KHDR – lo stesso che viene utilizzato per le partite di Serie A e Champions League -, un tender per generare corrente elettrica, 2 van per gli spostamenti, 7 telecamere, un braccio mobile (il cosiddetto ‘Jimmy’) per le inquadrature panoramiche e 30 tecnici tra operatori, elettricisti e fonici. Tutto questo senza contare la mole – e la caratura – dei conduttori e degli ospiti: ad Alessandro Bonan, Faina, Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti si sono aggiunti nomi come Alessandro Costacurta, Lorenzo Minotti, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Aldo Serena, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Gianfranco Teotino, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella. Alcuni di loro sono rimasti in città anche qualche giorno in più, a dimostrazione di quanto si siano trovati bene. “Non mi sentivo così tanto coccolato da quando ero nel grembo materno”, ha commentato simpaticamente Faina. Parole di stima anche dallo stesso Bonan. “Voglio ringraziare la gente di Fano, perché è stato bellissimo stare insieme a voi. Questa – ha detto - è una regione che merita molta attenzione, e noi abbiamo cercato di dare il nostro piccolo contributo”.