Ancona: Disegnò una grande Ancona diventando un grande artista. Il capoluogo dorico celebra Luigi Vanvitelli

21/06/2023 - Ancona celebra l'architetto Luigi Vanvitelli nel 250esimo anniversario della sua morte. La città riscopre la sua identità settecentesca sulle orme del grande architetto che disegno il porto di Ancona e non solo. Alla Pinacoteca una mostra per riscoprire l'Ancona Vanvitelliana. Ritornano anche i Gran Tour e a settembre un convegno internazionale

“In quell'opera ei veramente si mostro grande artista” così il nipote del grande architetto Luigi Vanvitelli scriveva nella biografia del nonno parlando. L’opera in questione è il Lazzaretto o Mole Vanvitelliana, che secondo il biografo rese Luigi Vanvitelli il grande architetto del ‘700 così come oggi lo ricordiamo e studiamo. Non fu sempre così. Vanvitelli arrivò in fatti ad ancona con il molare e l’autostima non di una “archistar”. «Vanvitelli inizia a lavorare ad Ancona dopo due delusioni- ci spiega il curatore della mostra “Vanvitelli in Ancona. Sogni, progetti e rivincita di un grande Architetto” Stefano Zuffi - Aveva perso l’appalto per progettare la facciata di Santa Maria Maggiore e la fontana di Trevi contro due suoi rivali. Ad Ancona e nella realizzazione della Mole Vanvitelli diventa un grande artista e non solo un grande architetto, perché riesce ad esprimere una visione globale dell’opera e dell’intera città».

Una città il cui profilo è stato segnato dalla matita del grande architetto, considerato la cerniera tra Roccocò e Neoclassicismo. Vanvitelli infatti disegno Ancona a partire dal suo già millenario porto, pensandolo dalla Mole fino alla Lanterna, distrutta nel bombardamento piemontese del 1860.

Un’identità sbiadita dal passare della storia e dalle esplosione della guerra, che in più occasioni ha colpito Ancona e il suo porto, ma che è possibile riscoprire appieno nella mostra che verrà inaugurata domani 22 giugno alle ore 16 presso la Pinacoteca Civica di Ancona la mostra “Vanvitelli e Ancona - Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto, che resterà aperta fino al 26 settembre . Con questa raffinata esposizione, curata dal prof. Stefano Zuffi, responsabile della collezione di via Pizzecolli, la Pinacoteca Podesti partecipa alle manifestazioni organizzate nel capoluogo in questi mesi per i 250 anni dalla scomparsa del grande architetto (Napoli, 1700 - Caserta, 1773)facendo conoscere dipinti, disegni e stampe che illustrano i progetti, le realizzazioni e le committenze delle opere di Vanvitelli in città: fra le opere esposte, tutte pertinenti alle raccolte d’arte e di storia della città di Ancona, spiccano i progetti per la Mole – uno dei monumenti simbolo di Ancona- e il tempietto di San Rocco, oltre alla grande incisione colorata che illustra in modo scenografico i numerosi progetti di Vanvitelli, destinati a dare un’impronta definitiva al porto e alla città.

La mostra precede quello che sarà il momento centrale delle celebrazioni: il convegno internazionale di studi Vanvitelli. Eredità del Futuro , che si terrà alla Mole vanvitelliana il 7-8-9 settembre, ed è preceduta e affiancata da una serie di eventi che valorizzano gli interventi dell’architetto nel cuore e sul profilo della città .

Gli itinerari vanvitelliani hanno difatti inaugurato questo ampio programma nelle settimane scorse: i 3 itinerari messi a punto dall' Amministrazione comunale, assessorato al Turismo – che registrano ad ogni visita guidata il tutto esaurito - sono dedicati al Settecento e alle opere di Vanvitelli ad Ancona: Dal centro storico al colle Guasco; dal centro storico al Porto Antico; la Mole e Porta Pia.

Le celebrazioni vanvitelliane- che vedono il coinvolgimento della Reggia di Caserta, il più celebre monumento realizzato dall'architetto di origine olandese, e di altre istituzioni- hanno dato l'opportunità ad Ancona di creare un Tour dedicato, e già in parte anticipato dagli itinerari proposti: il Grand Tour vanvitelliano, ideato e curato da Marta Paraventi e Annalisa Trasatti è un percorso fortemente identitario per Ancona, dal momento che l'architetto arrivato da lontano ebbe l'occhio e la capacità di determinare il futuro della città, esaltandone l'arco portuale preesistente, e punteggiandola di opere immortali, tra cui, naturalmente, proprio la Mole Vanvitelliana. Il Grand Tour - rivolto a cittadini, turisti e croceristi- si avvale di materiali ad hoc e di una formazione specifica per i professionisti del turismo, e si candida a diventare tour ufficiale della città di Ancona. Poco più di un mese fa, inoltre, si è svolto un evento speciale: l’apertura della Porta ad Acqua alla Mole, che fornisce ai visitatori uno scorcio di grande suggestione sia dall’esterno, sia dall'interno.

Nei mesi di settembre e ottobre, sempre la Pinacoteca Civica ospiterà inoltre una rassegna di incontri a cura dell’Università Politecnica delle Marche dal titolo: Attualità dell’opera di Luigi Vanvitelli tra Roma e le Marche (1773-2023)”, itinerari di visita, letture di testi, e seminari di studio e divulgativi mentre il Museo Archeologico proporrà anch'esso alcuni eventi, in corso di definizione e nello stesso periodo. La Mole avrà al suo interno una serie di installazioni di opere d'arte messe in dialogo con l'architettura vanvitelliana; sarà inoltre possibile visitare I camminamenti della Mole, su prenotazione, contattando il Museo Tattile Statale Omero alla mail prenotazioni@museoomero.it cell. 335- 569 69 85. In collaborazione con Anconameeting

La collaborazione di molte forze cittadine alle celebrazioni vanvitelliane è testimoniata dall’iniziativa concordata dal Comune con Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confesercenti: in occasione del grande Convegno internazionale,gli operatori economici della città riserveranno ai clienti offerte speciali e prodotti creati appositamente per le celebrazioni. Sarà sufficiente cercare gli esercizi commerciali che espongono il logo Vanvitelli e Ancona.

La presentazione della mostra in Pinacoteca è stata la prima occasione per i neo assessori al Turismo e alla Cultura di rivolgersi direttamente agli organi di informazione, intervenendo su un progetto di assoluto rilievo per il capoluogo: “Le celebrazioni vanvitelliane costituiscono una occasione formidabile per fare conoscere la Storia e le bellezze del territorio, dal capoluogo fino al litorale del Conero – ha esordito l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli. Il successo che hanno avuto le visite guidate a tema è un segnale indicativo. I due assessorati Cultura e Turismo lavoreranno in stretta sinergia, anche per intercettare quel milione di persone che transitano per il porto dirette all'altra parte dell'Adriatico”. “Luigi Vanvitelli – ha sottolineato l'assessore alla Cultura Anna Maria Bertini-è stato un grande propulsore. Con la sua visione, dalla città al porto, ha anticipato quello che è stato il percorso di Ancona, da Porta Oriente fino a snodo centrale della Macro Regione Adriatico Ionica, collettore di progetti, arte e cultura nel flusso tra penisola iberica e penisola balcanica. Ancona reca l'impronta di questo artista, non solo con la imponente struttura della Mole ma anche con la chiesa del Gesù, l'altare della Madonna del Duomo e altre opere significative. Per questo e altri progetti è fondamentale creare una filiera, coinvolgendo gli stake holders del territorio”. “E' essenziale avere una piena conoscenza delle nostre radici per valorizzare il patrimonio cittadino e promuoverlo al meglio”- ha messo in evidenza il Sindaco Daniele Silvetti. “Le celebrazioni vanvitelliane sono una opportunità fondamentale di crescita dal punto di vista dell'identità e della consapevolezza di cittadini. Al Vanvitelli il giusto riconoscimento come progettista e promotore del territorio anconetano”. “Un Artista, più che un architetto, è stato definito Luigi Vanvitelli dal curatore Stefano Zuffi,perché dotato di una visione. Gli rendiamo omaggio con una mostra piccola per estensione ma grande nel significato, realizzata tutta con beni e risorse dei musei di Ancona che ci permettono di apprezzare anche la sua bravura come pittore”. Rispetto al Grand Tour, la storica dell'Arte Annalisa Trasatti, si è detta felice e orgogliosa di potere promuovere la figura del Vanvitelli attraverso un percorso monumentale cittadino di sicuro fascino e ha anticipato che del progetto si riferirà al convegno di settembre, dedicandolo , il Grand Tour, alla memoria del prof. Fabio Mariano recentemente scomparso, che alla città, alla storia e all'architettura vanvitelliana ha dato contributi importanti e appassionati.

Breve storia della permanenza di Luigi Vanvitelli ad Ancona:

Vanvitelli è all’inizio della sua carriera di architetto. Partecipa pieno di speranze a un concorso per la realizzazione della facciata di San Giovanni in Laterano a Roma: i suoi disegni sono certamente tra i migliori, ma a sorpresa il papa Clemente XII Corsini affida l’incarico ad Alessandro Galilei. A un altro concorrente, l’amico Nicola Salvi, viene assegnata la realizzazione della Fontana di Trevi. Vanvitelli è legittimamente deluso: ma il Papa ha in mente un incarico di grande prestigio: la sistemazione del porto di Ancona. Vanvitelli, che già in precedenza aveva toccato le Marche lavorando a Urbino per la famiglia Albani, coglie al volo l’occasione che darà la svolta decisiva alla sua carriera. Si apre un periodo di attività, tra il 1732 e il 1740, che cambia il volto di Ancona, e coinvolge anche altre città vicine, come Macerata (Santa Maria della Misericordia), Pesaro (chiesa della Maddalena) e Loreto (completamento del Palazzo Apostolico e campanile del Santuario). Ma è soprattutto Ancona lo scenario ideale per la creatività e le soluzioni di un grande protagonista della cultura architettonica e urbanistica del Settecento europeo. Vanvitelli comprende perfettamente la centralità del porto nel volto di Ancona, e ne rimodella i lineamenti, dalla spettacolare Mole pentagonale fino all’estremità opposta, al molo con la Lanterna e la Porta Clementina, passando attraverso la facciata curvilinea della Chiesa del Gesù, che accompagna e sottolinea alla perfezione la morbida linea della costa, e a una serie di altre realizzazioni.

Pinacoteca "F. Podesti" e Galleria d'Arte Moderna Via Pizzecolli, 17 – 071 2225047

Orari di apertura della PINACOTECA e della MOSTRA: Lunedì Chiuso Mar - Ven 10-13 / 16-19 Sab - Dom - Festivi 10-19

Biglietti Pinacoteca: Intero € 6,00 Ridotto € 3,00 (minori 25, over 65, soci COOP Alleanza 3.0, gruppi min.15 persone) . Gratuito (disabili e accompagnatori, minori di 14, soci ICOM,croceristi MSC su esibizione di carta d'imbarco o equivalente, giornalisti e guide turistiche con tesserino, docenti accompagnatori della classe)

