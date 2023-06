Sisma 2016, presentato il Rapporto sulla Ricostruzione del Centro Italia. Acquaroli: “superate criticità materiali e politiche; restituzione di un luogo da abitare e strategie per rinascita economica e sociale”

4' di lettura

20/06/2023 - Una ricostruzione affiancata alla “riparazione”, per allontanare i rischi, e una governance che punta su sgravi fiscali, infrastrutture, prime case e stabilità del personale impiegato: questo il succo del Rapporto sulla Ricostruzione del Centro Italia, in relazione al sisma del 2016, aggiornato ai primi quattro mesi del 2023 e presentato questa mattina a Roma, presso la Biblioteca Chigiana, alla presenza dei governatori Francesco Acquaroli, Marco Marsilio e Donatella Tesei, rispettivamente delle Regioni Marche, Abruzzo e Umbria, insieme all’Assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio Manuela Rinaldi.

Numeri alla mano, al 30 aprile 2023 delle circa 50 mila richieste di contributo per la ricostruzione privata ne sono in corso 28.315, il che lascia ancora in sistemazioni provvisorie 14.211 nuclei familiari, per un totale di circa 30 mila persone. Per quanto concerne invece gli interventi di ricostruzione pubblica, su 3215 totali da eseguire, 233 risultano completati e 1537 in corso, lasciando in attesa quindi 1445 opere. L’importo finanziato ad oggi ammonta a €3,94 miliardi per i lavori pubblici e a €6,037 miliari per quelli privati (senza considerare gli aumenti dei costi per le lavorazioni e le materie prime che dovranno essere affrontati).

Molti sono i problemi incorsi durante questi sette anni, come ha spiegato il Commissario Straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli: “la ricostruzione è una creatura viva, che risente continuamente di fattori esterni, come l’aumento dei prezzi, la presenza del superbonus al 110% e quella dei fondi del PNRR, che hanno incentivato investimenti altrove rispetto al cratere”. Ma il Commissario ha sottolineato come con l’attuale Governo si sia premuto il piede sull’acceleratore, mettendo in campo misure efficaci, “e non è un caso che uno dei primi decreti legge di questo esecutivo sia stato dedicato alla ricostruzione” [Dl n.3/2023 “Ricostruzione”, diventato legge n.d.R.]. Gli interventi messi in campo in questi ultimi mesi, ha elencato Castelli, riguardano la semplificazione della burocrazia per snellire le tempistiche dei lavori, la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nel cratere, comprese le cariche dirigenziali, in modo da garantire continuità e facilitare le operazioni, e gli interventi sull’IVA, affinché non sia a carico dei committenti, a cui va aggiunta l’importante proroga del superbonus riservata agli edifici sisma, con credito di imposta e sconto in fattura.

Nonostante i pochi mesi avuti a disposizione da questa legislatura e le lacune lasciate dalle precedenti gestioni del post sisma, gli interventi in atto sono molti, e confermati positivamente dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria presenti al tavolo; tra le misure più concrete c’è l’avanzamento del programma NextAppennino, che in 7 mesi ha consentito la concessione di una prima “tranche” da 294,8 milioni di euro, che vanno a sostenere 1.327 progetti, generando nel Centro Italia oltre 450 milioni di investimenti.

Fondamentali nella ricostruzione il sistema di infrastrutture, uno dei servizi più strategici secondo la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, che già carente è uscito dal sisma ancora più in sofferenza. Infrastrutture che riguardano la viabilità, per contrastare lo spopolamento dell’area e renderle più raggiungibili anche in ottica turistica, “perché tutti i luoghi belli devono essere accessibili”, come sostiene la governatrice Tesei; ma anche infrastrutture digitali, con cui ora più che mai avviene la connessione fra territori.

Soddisfatti dell’operato di questi ultimi mesi i rappresentanti delle regioni colpite nel vivo dal sisma del 2016, che hanno elogiato l’assenza di “commissari ideologizzati o fissati col formalismo amministrativo”, per riprendere le parole del governatore Marsili. Accanto alle questioni meridionali e settentrionali è stata posta sul piatto dalla Tesei e la Rinaldi, la questione del Centro Italia, “su cui il governo sta lavorando”, poiché “non si può avere un vero equilibrio territoriale se non si pone attenzione al Centro Italia, vera cerniera di questo Paese”, e l’operato che si sta compiendo nel cratere del sisma “potrebbe essere un esempio di buona pratica per la rinascita di tutto il territorio”.