Serie di incontri dell'Associazione regionale Insieme Per Ucraina in Consiglio Regionale ad Ancona

2' di lettura

20/06/2023 - Nella mattinata odierna, i vertici dell'Associazione regionale Insieme Per Ucraina (IPU), rappresentati da Andriy Podolskyy ed Elena Tymchenko, insieme al rappresentante di Anteas Falconara, Maurizio Maraschi, hanno tenuto una serie di incontri di grande importanza in Ancona, presso la sede del Consiglio Regionale. Accompagnati, per l’occasione, dal Presidente del Consiglio Comunale di Senigallia, Massimo Bello, hanno incontrato tre figure di spicco nel panorama politico regionale

Il primo incontro è stato con il Consigliere regionale Carlo Ciccioli, Capogruppo di Fratelli d'Italia, seguito poi dal Presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità dell'Assemblea Legislativa delle Marche, il Consigliere Nicola Baiocchi. Infine, hanno avuto un colloquio anche con Monica Bordoni, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale, Dino Latini.

Durante queste incontri e scambi di opinioni, i rappresentanti dell'Associazione IPU hanno illustrato il progetto “Ukraine Health Project”. Questa iniziativa, ideata da Maurizio Maraschi, si pone l'obiettivo di offrire cure e speranze ai bambini oncologici provenienti dall'Ucraina. Il progetto prevede l'accoglienza e l'assistenza gratuita a due bambini ucraini affetti da cancro presso la struttura "Casa della Vita," gestita dall'Associazione Ambalt di Ancona, in collaborazione con l'Ospedale Salesi di Ancona. Ogni bambino sarà accompagnato dalla madre, al fine di garantirgli il sostegno necessario durante il percorso di cura.

L'Associazione Insieme Per Ucraina riveste un ruolo fondamentale in questo progetto. Tra le attività principali dell'Associazione vi sono anche la mediazione tra le strutture ospedaliere ucraine e l'Ospedale di Ancona, la traduzione e l'interpretariato delle cartelle cliniche dei piccoli pazienti oncologici ucraini, nonché la ricerca di sostenitori e la raccolta di fondi per sostenere il progetto. Inoltre, l'associazione si impegna attivamente nella diffusione delle informazioni riguardanti il progetto attraverso varie attività di sensibilizzazione, che includono la partecipazione a eventi culturali e la promozione della cultura ucraina, delle sue tradizioni e della vera storia dell’Ucraina.

L'Associazione Insieme Per Ucraina (IPU) è un'organizzazione di volontariato fondata nel settembre 2022 da otto cofondatori italiani e ucraini con un'esperienza nel volontariato dal 2014. La missione dell'associazione è fornire sostegno e assistenza alle famiglie vulnerabili e alle popolazioni colpite da emergenze e calamità naturali. Collabora con enti di protezione civile nazionali e internazionali per offrire aiuti solidali all'Ucraina e promuovere la cultura ucraina attraverso eventi culturali, presentazioni, fiere e concerti. L'associazione coordina diverse attività, tra cui raccolta fondi, aiuti umanitari, collaborazioni con altre associazioni, gemellaggi tra città italiane e ucraine, interpretariato linguistico e mediazione interculturale.