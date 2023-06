Sblocco dei rilasci di passaporti e permessi di soggiorno: approvata la mozione del consigliere Rossi (Civici Marche)

2' di lettura

20/06/2023 - Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all'unanimità una mozione del Consigliere dei Civici Marche Giacomo Rossi (sottoscritta anche dalla Consigliera Linda Elezi) che impegna il Presidente e la Giunta Regionale a mettere in atto tutte le azioni necessarie nei confronti del Governo affinché si velocizzino e sburocratizzino le procedure per il rilascio dei passaporti e dei permessi di soggiorno.

"Ringrazio tutti i colleghi del Consiglio regionale (di maggioranza e di minoranza) che hanno sostenuto questa mia mozione all'unanimità - dichiara Rossi - comprendendone l'importanza per i cittadini. Infatti il rilascio medio di un passaporto può arrivare anche a 12 mesi, con una media nazionale di 7 mesi ed una media regionale di 5. Analoghe sono le problematiche che si riscontrano anche nel rilascio dei permessi di soggiorno. Tali ritardi sembrerebbero in buona parte imputabili alla carenza di personale e alla lentezza della macchina amministrativa e burocratica che ha ancora tempi molti lunghi nel rilascio dell’appuntamento nonostante che alcune Questure e Prefetture, anche nelle Marche, abbiano lodevolmente fatto aperture straordinarie per alleggerire la problematica".

"Tale situazione sta gravando pesantemente anche su molte imprese addette al settore del turismo che hanno ricevuto tante disdette da parte di clienti che non ricevono in tempo il passaporto mentre i ritardi sui permessi di soggiorno - continua Rossi - gravano negativamente sui cittadini stranieri impedendo loro la regolare permanenza sul suolo nazionale e l’accesso al mondo del lavoro, con relative conseguenze sul tessuto sociale e produttivo nazionale".

"Ora sulla questione - conclude Rossi - ci attendiamo una risposta strutturale, veloce ed importante da parte del Governo affinché riesca a potenziare il personale addetto nelle Questure e nelle Prefetture, sburocratizzando inoltre le procedure per il rilascio tali documenti. Ho chiesto inoltre ai colleghi di maggioranza, di farsi fortemente portavoce diretti di questa mozione con i propri partiti e rappresentanti governativi".