Bonus energia per le imprese, Vitri: “Quando sarà rifinanziato e con quante risorse? Escluso quasi il 70% di richieste”

20/06/2023 - Rifinanziare immediatamente il bando “Bonus Energia Marche- Contributi per i maggiori costi energetici delle imprese”, chiuso dopo solo sei ore dall’apertura lo scorso 30 maggio.

Lo chiede la Consigliera regionale Micaela Vitri che aggiunge: “Non solo le risorse sono arrivate in netto ritardo rispetto ad altre Regioni(Lazio, Emilia- Romagna, Puglia, Friuli Venezia Giulia intervenute oltre un anno fa), ma risultano pure insufficienti perché a fronte di un bando da 5,4 milioni di euro sono arrivate 1507 domande per 13,2 milioni. Come se non bastasse al Nord delle Marche sono destinati solo 2,7 milioni, mentre l’altra metà è riservata alla zona del cratere sismico e comuni limitrofi. Il bonus prevede un contributo massimo di 8.500 euro per le micro imprese, 15.000 per quelle piccole e 20.000 per le medie imprese. Un intervento arrivato anche grazie alle numerose sollecitazioni e agli atti che ho presentato in Consiglio regionale:mozione 203 del 25 gennaio 2022, interrogazioni del 4 aprile e 2 maggio 2022 e la mozione del 18 ottobre 2022 confluita in una risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale.

Considerati anche i pesanti disagi conseguenti alle recenti alluvioni di settembre 2022 e maggio 2023, mi sarei aspettata una maggiore sensibilità della Giunta Acquaroli verso il nostro territorio. Ad ogni modo mi fa piacere che oggi l’Assessore Antonini, rispondendo ad una mia interrogazione sottoscritta anche dal collega Andrea Biancani, si sia preso l’impegno di stanziare ulteriori risorse per lo scorrimento di graduatoria delle attività economiche che hanno partecipato allo stesso bando, ma non è stato chiarito quanto e quando. Non mi pare giusto premiare solo le imprese che hanno avuto la fortuna di essere più rapide nel click day perché di fronte all’impennata dei costi energetici occorreva un impegno capillare per sostenere le micro piccole e medie imprese marchiane.

Mi auguro- conclude Vitri- che dalle buone intenzioni dell’Assessore Antonini si passi rapidamente ai fatti con il rifinanziamento del bando sul bonus energia, per far sì che siano soddisfatte tutte le 1507 domande pervenute alla Regione.