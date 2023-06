Marta Ruggeri rieletta vicepresidente I Commissione

1' di lettura

19/06/2023 - Sono appena stata rieletta vicepresidente della I commissione consiliare permanente del Consiglio regionale delle Marche: affari istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio.

Ringrazio i consiglieri del PD Marche Fabrizio Cesetti e Andrea Biancani che mi hanno proposta e sostenuta. Ringrazio anche il presidente del Consiglio Dino Latini, il capogruppo Pd Maurizio Mangialardi e tutti i capigruppo consiliari di maggioranza che si sono adoperati per ricomporre un quadro condiviso, messo in discussione dopo l’incidente diplomatico avvenuto in III commissione, che ha visto un ruolo che il regolamento destina all’opposizione, occupato per breve tempo da un consigliere che ha cambiato schieramento.

Tutto è bene ciò che finisce bene. Da domani si torna al lavoro più determinati di prima.