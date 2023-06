Fano: Nuova ‘Casa della comunità’ al Vallato, l’attesa è finita: il 29 giugno il taglio del nastro [FOTO]. Don Francesco: “Sarà aperta a tutti”

3' di lettura

19/06/2023 - Argentini, nigeriani, peruviani, albanesi, rumeni, egiziani, tunisini. Basta pensare alla varietà ‘etnica’ di coloro che vi hanno lavorato per comprendere quale sia il valore fondativo della nuova ‘Casa della comunità’ del quartiere Vallato a Fano: la fratellanza. È con questo spirito che giovedì 29 giugno verrà inaugurata la struttura, fortemente voluta dal vescovo uscente Armando Trasarti e che – salvo gli ultimi ritocchi – può dirsi già praticamente pronta.

Il taglio del nastro avverrà intorno alle 18 30, durante i festeggiamenti per il santo che dà il nome alla parrocchia: San Paolo Apostolo. A dirla tutta il programma degli eventi -promosso dalla parrocchia e dall'associazione ‘Porte aperte’ - partirà già da lunedì 26 e terminerà il 3 luglio, tra celebrazioni eucaristiche, triangolari di calcio a 5, tennis tavolo, cene, attività per bambini e spettacoli di magia (in allegato il programma integrale).

Il valore aggiunto sarà proprio la Casa della comunità intitolata a Don Paolo Tonucci, noto prete fanese – scomparso nel ’95 - che ha esercitato il suo ruolo in Brasile alla ricerca di un nuovo modo di essere Chiesa. L’edificio, realizzato interamente in legno dalla ditta Subissati, è grande circa 1000 metri quadrati distribuiti su due piani, e comprende un ampio salone di circa 200 metri quadrati, otto aule per il catechismo e le altre attività, oltre a un magazzino. Fondamentale la sua accessibilità, come testimoniano i bagni a prova di disabile e l’ascensore che collega i due livelli. Altro punto fermo è la sostenibilità: come rimarcato dall’architetto progettista Fabio Ceccarelli, mentre il legno garantirà una buona coibentazione a prescindere dalle stagioni, i pannelli fotovoltaici assicureranno per il giorno un’autonomia energetica – e quindi zero spese in bolletta – che verrà presto estesa anche alla notte grazie a delle apposite batterie. Il tutto in linea con l’attenzione per l’ambiente rivendicata dall’ingegner Cesare Morganti della Subissati. Come ribadito dall’ingegner Danilo Galeri, un altro punto essenziale sarà inoltre la sicurezza della struttura. “Incarnerà il massimo livello di anti-sismicità – ha detto -, per questo in caso di terremoto si presterà a ogni tipo di evenienza”.

L’idea di questa nuova casa – aperta a tutti senza limiti di età o di parrocchia – parte da lontano. “Ci si pensava già vent'anni fa – ha raccontato Davide Cecchini del consiglio pastorale parrocchiale -, quando eravamo in tanti e non bastavano gli spazi”. Ora di spazi, invece, ce ne saranno in abbondanza. “L’intenzione è quella di avere un luogo condiviso con tutti – ha spiegato Monica Serafini, anche lei parte del consiglio pastorale -, per soddisfare il bisogno di fare comunità in un tempo segnato da egoismo e da mancanze educative”.

E i fondi? Certo, è stato acceso un mutuo che la parrocchia conta di saldare in una manciata di anni, ma è stata cruciale soprattutto l’intuizione di chiamare in causa la Cei. Dopo una lunga trafila burocratica, si è infatti ottenuto un contributo di oltre 860mila euro dall’8 per mille. Il resto della spesa è a carico della Diocesi e dalla comunità parrocchiale, senza dimenticare il contributo della Regione Marche.

L’iter è stato lungo. Da un lato per la solita burocrazia, dall’altro per l’incremento improvviso dei costi delle materie prime. “Abbiamo cominciato a costruirla nel momento peggiore – ha detto Don Francesco Pierpaoli -, perché il prezzo del legno e dell'acciaio è raddoppiato. Ma c'è un forte bisogno di luoghi come questo che tirino fuori certe situazioni della loro invisibilità. Fragilità che emergono soltanto quando esistono le idee e si creano i giusti spazi”.

