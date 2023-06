Auto: Faggioli allunga in CIVM alla 62^ Coppa Paolino Teodori

7' di lettura

19/06/2023 - La 62^ Coppa Paolino elargito punti preziosi per i vincitori delle due classifiche: Italiana ed Europea. Christian Merli su Osella FA 30 Evo LRM ha vinto la competizione organizzata dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno. Il trentino della Vimotorsport ha ottenuto una nuova vittoria nel FIA European Hill Climb Championship ed ha realizzato i due crono migliori con il record di 2’09”872 realizzato in gara 1.

Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek ha vinto la classifica della gara di Campionato Italiano Velocità Montagna, con un deciso attacco in gara 2 che ha rafforzato la seconda prestazione assoluta per il fiorentino della Best Lap. Faggioli ha iniziato il week end ascolano, consapevole di non disporre del massimo del potenziale della biposto, ma in gara 2 ha ottimizzato il set up ed è partito alla volta di un preciso assalto che lo ha portato fino a 561 millesimi di secondo dal vertice assoluto.

Sul podio italiano anche lo scatenato lucano Achille Lombardi, in perfetta intesa con l’Osella PA 2000 turbo curata da NP Racing e da LRM per la parte motoristica. Il potentino è stato particolarmente preciso sui 5,31 Km che non permettono imperfezioni ed ha centrato un risultato di elevato prestigio in un tracciato che ha da sempre prediletto. Terza prestazione tricolore assoluta per l’abruzzese Stefano Di Fulvio che sull’Osella PA 30 ha trovato dei riferimenti particolarmente efficaci per gara 2. Fuori dal podio per pochi millesimi il sempre tenace trentino Diego Degasperi che ha cercato il massimo sull’Osella FA 30, consapevole del livello degli avversari e della particolarità dell’impegnativa gara. Luigi Fazzino in top five, il siracusano guadagna i punti del 2° posto di classe E2SC 2000 sull’Osella PA 2000 turbo, con cui ha preceduto il conterraneo Francesco Conticelli, il trapanese autore di una concreta rimonta in gara 2 sulla Nova Proto NP 01-2, bravo a capitalizzare i dati raccolti nella prima salita. Anche per Franco Caruso è stata una gara in positivo sulla Nova Proto NP 01-2, per il ragusano, che ha chiuso un terzetto siciliano racchiuso in meno di un secondo, miglioramento anche nella più complicata gara 2. Ottava piazza generale in CIVM per un altro siciliano, il comisano Samuele Cassibba, che al volante della Nova Proto NP 01 Sinergy V8 è salito sul podio di classe 2000. Nona posizione che gratifica il sardo Giuseppe Vacca che finalmente ha trovato delle conferme dall’Osella PA 30 Zytek ed ha preceduto sul traguardo il calabrese Domenico Scola, il cosentino della Scuderia Ateneo tornato al volante della Osella con motore Honda atmosferico da 2000 cc.. Il frusinate di Alatri Alberto Scarafone su Osella PA 21, con due successi ha guadagnato il massimo punteggio in gruppo CN.

Grande affermazione in casa per il teramano Marco Gramenzi che ha ottenuto il massimo dall’Alfa 4C Judd in versione silhouette ed ora l’alfiere dell’Adriatica Copetition ha allungato al vertice della classifica tricolore E2SH. Due successi in GT per il romano Marco Iacoangeli che su BMW Z4 GT3 è stato autore di due gare maiuscole e si è difeso dall’arrembante foggiano Lucio Peruggini che sulla Ferrari 4888 Super Cup, ha cercato l’affondo anche con una toccata in gara 1. Per il gruppo E1 il salernitano Alessandro Tortora ha fatto il vuoto sulla Peugeot 106 turbo, il portacolori della Tramonti Corse ha staccato l’accreditata concorrenza, di cui si sono avvicinati il siciliano Pietro Ragusa su Renault 5 GT e il locale Valerio Magliano su Peugeot 106 1.6, entrambi sul podio nell’ordine. Doppietta di Luca Tosini su Peugeot 308 in gruppo TCR. Il bresciano ha preceduto il pugliese Francesco Savoia, anche lui su Peugeot 308, privato del massimo del potenziale da qualche noia elettrica in gara 1 e poi un un “sottosterzo” nella parte iniziale del tracciato in gara 2. Altra doppietta quella di Giacomo Liuzzi su MINI per il gruppo RS Plus vetture turbo, tra le motorizzazioni aspirate 1 a 1 tra l’abruzzese Fabio Titi su Peugeot 106 ed il milanese Gianluca Grossi su Renault Clio, entrambi sul podio di gruppo nell’ordine. Altro appassionante 1 a 1 quello della RS Cup dove il successo in gara 1 ha garantito la vittoria nell’aggregata del pugliese di Fasano Giovanni Angelini su MINI, ma in gara 2 è stata pronta la risposta della tarantina Anna Maria Fumo sulla Peugeot 308 con miglior tempo in gara 2. Nel gruppo Racing Start una vittoria a testa per la determinata altoatesina Selina Prantl che sulla MINI curata dall’AC Racing si è assicurata il successo nell’aggregata, anche se ha rimontato nella seconda salita il giovane padrone di casa Matteo Gabrielli su Peugeot 308 GTI, dopo una prima gara non troppo proficua per lui. Sul podio anche Simone D’Alessandro, altro driver ascolano su Peugeot 308. Nuovo acuto del lucano Rocco Errichetti su Peugeot 106 in RS con motori aspirati, dopo la rimonta in gara 2 ed essersi diviso i successi in gara con il pugliese Cosimo Laghezza su auto gemella. Sul podio di categorie e di classe un sempre acuto Claudio Pio, anche l’abruzzese sulla 106 del Leone e a pochi centesimi dai due avversari.



Classifica Assoluta: 1. Merli (Osella Fa30 Evo) 4’20”960; 2. Faggioli (Norma M20 Fc) 2”661; 3. Iraola (Nova Proto Np01-2 T) 6”106; 4. Lombardi (Osella Pa21 4C T) 10”496; 5. Di Fulvio (Osella Pa30) 10”555; 6. Degasperi (Osella Fa30) 11”778; 7. Starck (Np01-2) 12”773; 8. Fazzino (Osella Pa2000 T) 13”196; 9. Conticelli F. (Np01-2) 13”505; 10 Caruso F. (Np01-2) 13”860.

Gara 1: 1. Merli 2’09”872; 2. Faggioli 2”100; 3. Iraola 4”007; 4. Lombardi 5”626; 5. Di Fulvio 5”887.

Gara 2: 1. Merli 2’11”088; 2. Faggioli 0”561; 3. Iraola 2”099; 4. Di Fulvio 4”668; 5. Lombardi 4”870.

Gruppi Civm. Rs: 1. Prantl (Mini Cooper) 6’15”194; 2. Gabrielli (Peugeot 308) 0”293; 3. D’Alessandro (Peugeot 308) 1”615. Rs+: 1. Liuzzi (Mini Cooper) 5’32”896; 2. Titi (Peugeot 106) 15”713; 3. Grossi (Renault Clio) 15”895. Rs Cup: 1. Angelini (Mini Cooper) 5’40”344; 2. Fumo (Peugeot 308) 0”984; 3. Volini (Mini Cooper) 9”544. E1: 1. Tortora (Peugeot 106) 5’23”133; 2. Ragusa (Renault 5 GtT) 5”124; 3. Magliano (Peugeot 106) 11”545. Tcr: 1. Tosini (Peugeot 308) 5’20”092; 2. Savoia (Peugeot 308) 1”307; 3. D’Angelo (Hyundai i30) 7”566. Gt: 1. Iacoangeli (Bmw Z4 Gt3) 5’03”380; 2. Peruggini (Ferrari 488 Ch. Evo) 2”055; 3. Gabrielli A. (Porsche 911 Gt3 R) 14”636. E2Sh: 1. Gramenzi (Alfa 4C Furore) 5’01”234; 2. Ticci (Fiat X1/9) 7”933; 3. Francia (Ferrari 550 M.) 56”148. Cn: 1. Scarafone (Osella Pa21) 5’00”991; 2. Capucci (Osella Pa21) 8”815; 3. Presti (Lucchini) 41”898. E2 Moto: 1. Ferretti (Wolf Thunder Gb08) 4’55”977; 2. Carbone (Osella pa21 JrB) 4”429; 3. Gosio (Nova Proto Np03) 8”928. E2Sc: 1. Faggioli 4’23”621. E2Ss: 1. Degasperi 4’32”738.



Classifiche CIVM dopo 6 gare: Assoluta: 1 Faggioli, p 115; 2 Lombardi 66; 3 Degasperi 58; 4 Fazzino 50,5; 5 Caruso F. 36,5.

RS: 1 Errichetti 164; 2 Venturi 79; 3 Perez 60,5. RS RSTB: 1 Loconte 146; 2 Prantl 140; 3 Magdalone 130. RS+: 1 Grossi 186,5; 2 Liuzzi 160; 3 Titi 133,5. RS Cup: 1 Angelini 175; 2 Fumo 167; 3 Caruso G. 82. TCR: 1 Loffredo 110,25; 2 Parrino 110; 3 D’Angelo 109. E1: 1 Tortora 140; 2 Aragona 58,5; 3 Di Giuseppe 49. GT: 1 Peruggini 177,5; 2 Montagna 129; 3 Iacoangeli, 127,5; E2SH: 1 Gramenzi 197,5; 2 Ticci 108,5; 3 Francis 54. CN: 1 Scarafone 210; 2 Iaquinta 160 e 3 Capucci 118. E2SC: 1 Faggioli 215; 2 Lombardi 151; 3 Fazzino 126,5; 3. E2SS: 1 Degasperi 150; 2 Bottura 43,5; 3 Marino e Schena 31. E2SC-E2SS Motori Moto: 1 Gosio 57; 2 Golin 55; 3 Torsellini 38,5.

Calendario CIVM 2023: 31/3-2/4 61^ Alghero - Scala Piccada (SS); 28-30/4, 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 12-14/5 64^ Coppa Selva di Fasano (BR); 26-28/5, 52° Trofeo Vallecamonica; 9-11/6 72^ Trento - Bondone (TN); 16-18/6, 62^ Coppa Paolino Teodori (AP); 30/6-2/7, 58^ Rieti - Terminillo (RI); 21-23/7 58° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 4-/8 49^ Alpe del Nevegal (BL); 18-20/8, 27^ Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS); 1-3/9, 65^ Monte Erice (TP); 8-10/9, 68^ Coppa Nissena (CL); 20-22/10, 31^ Salita del Costo (VI).