Ancona: Simone Pizzi è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Ancona

19/06/2023 - Eletto (quasi) all'unanimità Presidente del Consiglio comunale Simone Pizzi di Ancona Protagonista. Candidatura apprezzata da maggioranza e opposizione per la capacità di essere super parte e rappresentare la figura istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale

Parte in segno di armonia e collaborazione il primo Consiglio comunale dell'amministrazione di Daniele Silvetti. Maggioranza e minoranza trovano la prima intesa sul nome del futuro presidente del consiglio comunale. Il nome è quello di Simone Pizzi.

Simone Pizzi, eletto in consiglio comunale nella lista del candidato Silvetti Ancona Protagonista, e già vice presidente del consiglio comunale nel quinquennio 2013/18 ha saputo suscitare la fiducia di tutti i consiglieri eletti e della giunta, raccogliendo il beneplacito dell’organo del neo eletto consiglio come figura capace di rappresentare l’istituzione super partes.

Il presidente del consiglio esercita i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio, Coordina tutti i consiglieri comunali e ricopre i compiti di indirizzo e di controllo. Pur essendo quindi eletto nelle file della maggioranza è fondamentale che il Presidente sappia rappresentare anche i consiglieri di opposizione e soprattutto i cittadini anconetani, in quanto rappresentate dell’Istituzione del Consiglio Comunale. Tutte caratteristiche riconosciute nei colleghi in Simone Pelosi e di cui il nuovo Presidente ha già dato dimostrazione nella passata consiliatura.

Eppure in molti si aspettavano un nome diverso, ovvero quello del Consigliere Arnaldo Ippoliti. Lo stesso consigliere Ippoliti ha fatto sapere con una dichiarazione precedente alla votazione di rinunciare alla carica, per incompatibilità con gli impegni lavorativi della sua carriera personale come avvocato.

Alla votazione Simone Pizzi è quindi stato votato “praticamente” all’unanimità. Al termine dello spoglio infatti tutti le schede portavano il voto di Pizzi tranne due. Su di una erano scritti i nomi di Pizzi e Rubini, unendo le irregolarmente le due votazioni e veniva quindi annullata, la seconda invece indicava come presidente Ippoliti (sarebbe il voto dello stesso Pizzi che evitava di scrivere il proprio nome sulla scheda).

«”Ancona dorica civitas fidei” recita il motto della città. Fedeltà a cui tutti noi siamo chiamati- sono state le prime parole di Pizzi da presidente- Mi impegno ad essere fedele al mandato al limite delle mie forze e delle mie capacità. Usciamo da una campagna elettorale dura e le parole sono pietre come scriveva Carlo Levi. Ora dobbiamo ritrovare l’unità per andare in direzione del bene comune, perché la buona politica ha come obiettivo il bene comune».

Ai microfoni della stampa il presidente Pizzi ha quindi ringraziato colleghi di maggioranza e di opposizione per la stima bipartisan ricevuta dalle dichiarazioni dei consiglieri in aula. Prima di sedersi al proprio posto di Presidente e dirigere il resto della prima seduta del Consiglio Comunale Simone Pizzi ha congedato la Consigliera Susanna Dini, che fino a quel momento aveva operato come facente funzioni in quanto già Presidente nella scorsa consiliatura, salutandola con un abbraccio e un mazzo di fiori.

CHI È SIMONE PIZZI

Medico-chirurgo, anestesista-rianimatore all’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Responsabile Centro di riferimento regionale per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche. Autore di pubblicazioni scientifiche e relatore in convegni scientifici. Impegnato nel volontariato cattolico. Già due volte Consigliere comunale (2009-2018), è stato: vicepresidente e presidente ad interim delle Commissioni consiliare Servizi sociali, Sanità, Pari opportunità, Pubblica istruzione, Politiche per la casa e immigrazione, Attività culturali, beni culturali e fondazioni, sport, politiche giovanili, Bilancio, patrimonio, casa; componente del coordinamento ANCI giovani Marche, consigliere delegato del Comune di Ancona per l’organizzazione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale, vicepresidente del Consiglio comunale.