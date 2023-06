Lega Marche a congresso. La candidata alla guida del partito è l’Onorevole Giorgia Latini

2' di lettura

17/06/2023 - Ad annunciarlo è il Commissario regionale Mauro Lucentini che in questo mese ha traghettato il partito fino al congresso che si svolgerà questa mattina al PalaCongressi di Loreto.

“Porto a termine questo lavoro che mi è stato affidato circa un mese fa dal segretario federale Matteo Salvini e dall’Onorevole Riccardo Augusto Marchetti- dichiara Lucentini- Pur avendo dato disponibilità a candidarmi per la carica di segretario regionale, a seguito di altri incarichi politici in essere concordati con il segretario federale Matteo Salvini, abbiamo reputato opportuno optare per la candidatura di Giorgia Latini per la segretaria regionale. Insieme ai cinque segretari provinciali, assessori e consiglieri regionali abbiamo riconosciuto in Giorgia indubbie capacità amministrative e politiche, la figura giusta per guidare il partito in maniera unitaria. A Giorgia, alla quale va tutta la mia stima, aspettano sfide importanti in tutta la Regione. Sono sicuro che saprà portare a casa ottimi risultati. A Giorgia va riconosciuta da sempre la capacità di fare sintesi e di saper mettere in atto un serio e leale gioco di squadra, peculiarità che contraddistingue il nostro partito. Con il congresso regionale si apre una nuova pagina per la Lega Marche e sono fiero che ad aprire questa pagina sia Giorgia Latini” conclude Lucentini.

“Con Mauro da sempre abbiamo fatto squadra e continueremo a farla con lealtà e gran senso di responsabilità- dichiara l’On. Giorgia Latini - È stato proprio Mauro a chiedermi di candidarmi alla guida del partito nonostante quello designato fosse proprio lui.

Insieme lavoreremo per far crescere la Lega nelle Marche in maniera unitaria ascoltando le istanze dei singoli territori. Quello che distingue la Lega è da sempre il lavoro di squadra e insieme a Mauro non mancherà occasione per dimostrarlo”.

Il congresso è stato convocato in prima convocazione alle ore 9.30 ed in seconda convocazione alle 10.30. Sarà possibile accreditarsi fino alle ore 12.00. L’ordine del giorno prevede, oltre all’elezione del segretario regionale, anche l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo Regionale e l’elezione dei Delegati al Congresso Federale.