Covid: stabili i nuovi contagi settimanali, calano i ricoveri ospedalieri

17/06/2023 - Sostanzialmente stabili i nuovi contagi da Covid registrati nelle Marche negli ultimi sette giorni. Sono infatti 142 i nuovi casi di positività rilevati dal 9 all'16 giugno, contro i 157 della settimana precedente.

Secondo il bollettino settimanale, su 1.105 tamponi processati, 142 sono positivi. Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: 58 Ancona, 18 Ascoli Piceno, 10 Fermo, 24 Macerata, 25 Pesaro e Urbino, 7 fuori regione. Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è di 9,44 positivi (era a 10,44).

I ricoveri negli ospedali marchigiani per Covid sono 7 (-10 rispetto alla settimana precedente), di cui 0 in terapia intensiva (=). Un decesso registrato in settimana (erano due in quella precedente). I morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia sono 4.440.